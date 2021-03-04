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«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин

В GTA Online реализован огромный мир со своими секретами и особенностями. За семь лет успешного присутствия игры на рынке многие из них успели раскрыть. Однако иногда пользователи обнаруживают в проекте Rockstar Games какие-то забавные места или события. Это подтверждает ролик от посетителя форума Reddit под псевдонимом JarodJB40. Он нашёл в GTA Online локацию, где из воздуха появляются десятки полицейских машин.

В кратком видео показано, что JarodJB40 припарковался на широком деревянном пирсе. Вокруг расположено несколько зданий и белая линия с надписью «Стоп». Как раз перед ней из воздуха и появляются полицейские машины. Они возникают из ниоткуда и немного подпрыгивают перед приземлением. Один из полицейских при появлении задел машину JarodJB40, однако уровень розыска у пользователя не повысился.

I found where they all come from from r/gtaonline

Комментаторов на Reddit развеселил опубликованный ролик, и они поставили ему 1,8 тыс. положительных отметок. Посетитель форума под псевдонимом Simon_C137 написал: «Напоминает Cyberpunk 2077». Это замечание связано с полицейскими, которые в экшен-RPG от CD Projekt RED появляются за спиной главного героя после любого нарушения.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: gta online, rockstar games, take-two interactive
gta online, rockstar games, take-two interactive
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