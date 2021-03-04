Переносов не будет: расширенное издание Disco Elysium «точно выйдет в марте»

Руководитель издательского отдела ZA/UM Микк Мецниит (Mikk Metsniit) в официальном Discord-канале ролевого детектива Disco Elysium прокомментировал отсутствие новостей о выходе The Final Cut — расширенной версии игры.

Напомним, релиз Disco Elysium: The Final Cut на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5 и в Google Stadia ожидается в марте. Месяц уже начался, но уточнять сроки премьеры авторы почему-то не спешат.

Как заверил Мецниит обеспокоенных, откладывать запуск Disco Elysium: The Final Cut в ZA/UM не собираются. По словам руководителя издательского отдела студии, игра «точно выйдет в марте».

«Требуется время на синхронизацию и налаживание сотрудничества между всеми магазинами и платформами, чтобы каждый игрок получил одинаково цельный опыт, который мы создали», — объяснил Мецниит.

The Final Cut предложит полное озвучение (и вот почему), адаптированное под геймпады управление, дополнительные анимации, улучшенные портреты героев, новые звуки и эффекты освещения, а также четыре уникальных квеста.

Вслед за релизом на перечисленных выше системах Disco Elysium: The Final Cut появится на Nintendo Switch и консолях Xbox — произойдёт это летом текущего года. Владельцам оригинальной игры новое издание достанется бесплатно.

В конце января ПК-версия Disco Elysium получила обновление с текстовым переводом на русский язык. Ранее сообщалось, что локализация станет доступна на всех возможных целевых платформах.