Sony запатентовала технологию, которая позволит превратить банан в геймпад

Компания Sony Interactive Entertainment подала патент на технологию, которая позволяет любой предмет использовать как контроллер PlayStation. Пример был приведён на банане.

В Управлении по патентам и торговым знакам США (USPTO) был обнаружен патент, в котором описывается, как можно превратить неэлектронный объект в игровой контроллер. В заявке Sony Interactive Entertainment использует банан (который вы можете видеть ниже), как один из таких предметов. По-видимому, это работает так: камера снимает любой объект, который держит пользователь, и отслеживает ввод на его поверхности. Предмет не может быть светящимся, так как это нарушит вышеупомянутое отслеживание.

Sony Interactive Entertainment указала, что игры можно обучить распознавать объект, используемый в качестве контроллера, или разработчики могут настроить свои игры так, чтобы они распознавали определённые элементы как геймпады. Технология рассматривается как средство для дешёвого гейминга.

«Было бы хорошо, если бы пользователь мог использовать недорогое, простое и неэлектронное устройство в качестве периферийного устройства для видеоигр. Представленная [технология] направлена на решение или, по крайней мере, облегчение некоторых из вышеупомянутых проблем», — написала компания.