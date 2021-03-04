3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостипланшетные компьютеры и смартбукиApple представит в следующем году iPad P...
Новости Hardware

Apple представит в следующем году iPad Pro с OLED-дисплеем, если слухи верны

Ожидается, что в этом году Apple переведёт продвинутые планшеты iPad Pro на Mini-LED-матрицы. Эти панели обеспечивают более высокий уровень яркости и контрастности, чем привычные для «яблочных» планшетов IPS-матрицы Retina. Тем не менее, свежая утечка предполагает, что использование Mini-LED-экранов является лишь ступенькой на пути к переходу на OLED-матрицы.

phonearena.com

phonearena.com

Источник из цепочки поставок Apple сообщил тайваньскому изданию DigiTimes, что калифорнийская компания выпустит по крайней мере одну модель iPad с OLED-матрицей уже в 2022 году. Примечательно, что эта информация соответствует результатам исследования аналитиков британского банка Barclays, датированного декабрём прошлого года. Они опровергли более ранние слухи о запуске iPad с OLED-дисплеем в конце этого года и сообщили, что такое устройство появится не раньше 2022 года.

phonearena.com

phonearena.com

Кроме того, по слухам, помимо iPad Pro компания Apple оснастит OLED-экраном как минимум одну модель MacBook. Напомним, что запуск обновлённого семейства iPad Pro ожидается уже в текущем месяце. Предполагается, что новые устройства получат Mini-LED-экраны и обновлённые производительные чипсеты, основанные на Apple A14 или даже M1.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple представит в этом году обновлённый iPad mini и продвинутый iPad mini Pro, если слухи верны
Apple Pencil следующего поколения запечатлели на фото — ему приписывают новые продвинутые функции
Первый складной iPhone выйдет предположительно в 2023 году. Он будет размером с iPad Mini
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется
Китайский контрактный производитель 7-нм чипов HSMC уволит всех сотрудников, так и не начав работу
Представлен первый в мире смартфон в корпусе из углеродного волокна
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, слухи, разработка и производство электроники, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: планшет, дисплей, утечка, apple, ipad
планшет, дисплей, утечка, apple, ipad
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 204
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 192
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 156
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 151

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Marshall представила свои первые беспроводные наушники-вкладыши Mode II
Земля лишится кислорода через миллиард лет, подсчитали учёные. Выживут только бактерии
Утечка: второй сезон Call of Duty: Warzone закончится апокалипсисом и ядерным взрывом 4 ч.
В этом месяце в браузере Microsoft Edge появятся вертикальные вкладки и быстрый запуск 4 ч.
Take-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портом 5 ч.
Евросоюз обвинит Apple в антиконкурентном поведении на рынке стриминга музыки 5 ч.
С выходом на консолях нового поколения в Marvel's Avengers станет больше гринда 6 ч.
Переносов не будет: расширенное издание Disco Elysium «точно выйдет в марте» 6 ч.
Авторы Elite: Dangerous назначили «альфу» Odyssey и впервые показали пехотную миссию 7 ч.
В Epic Games Store началась раздача Wargame: Red Dragon, на очереди — Surviving Mars 7 ч.
Шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня вместе с версиями для PS5, Xbox Series X и S 7 ч.
Apple добавила в iOS 14.5 функцию для предотвращения слежки с помощью трекеров AirTag, которые ещё не вышли 7 ч.
TSMC продала с аукциона излишки производственных мощностей, несмотря на огромное количество заказов 3 ч.
Новая статья: Обзор профессионального 23,8-дюймового FHD-монитора ConceptD CP1241YV: концептуальный минимализм 3 ч.
Срок службы МКС продлили до 2028 года, заявили в РКК «Энергия» 4 ч.
GM и LG Chem планируют построить ещё один завод по выпуску батарей в США 4 ч.
Samsung оснастит 4G-версию смартфона Galaxy A72 чипом Snapdragon 720G 4 ч.
Apple представит в следующем году iPad Pro с OLED-дисплеем, если слухи верны 4 ч.
Samsung до сих пор не восстановила работу фабрики в Техасе после экстренного отключения в феврале 4 ч.
Alphabet работает над устройствами, которые наделят пользователя сверхчеловеческим слухом 4 ч.
Sony запатентовала технологию, которая позволит превратить банан в геймпад 6 ч.
Цена Tesla достигнет $1 трлн до конца 2021 года благодаря огромному спросу на электромобили в Китае 6 ч.