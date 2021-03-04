В этом месяце в браузере Microsoft Edge появятся вертикальные вкладки и быстрый запуск

Компания Microsoft готовится выпустить очередное обновление для своего фирменного браузера Edge, которое помимо исправлений и общих улучшений производительности принесёт с собой новые функции. Речь идёт о поддержке вертикальных вкладок, которые были анонсированы ещё несколько месяцев назад, а также функции, позволяющей значительно ускорить процесс загрузки обозревателя.

Возможность располагать вкладки вертикально является ожидаемой функцией. После обновления пользователи смогут расположить вкладки в виде вертикального столбца, вместо привычной горизонтальной линии над адресной строкой. Это особенно удобно при использовании широкоформатных мониторов, поскольку вертикально расположенные вкладки позволяют оптимально использовать рабочее пространство. Стоит отметить, что всего несколько недель назад Microsoft добавила в Edge функцию спящих вкладок, благодаря которой автоматически высвобождаются ресурсы компьютера за счёт перевода неиспользуемых вкладок в неактивный режим.

Вместе с обновлением браузер Microsoft также получит функцию, которая ускорит процесс его загрузки. По заявлениям разработчиков, обозреватель будет запускаться до 41 % быстрее, в зависимости от конфигурации пользовательского компьютера. Реализовано это за счёт того, что уже при загрузке Windows 10 в фоновом режиме автоматически будут запускаться некоторые процессы Edge. За счёт этого он загрузится значительно быстрее, когда пользователь решит запустить обозреватель, кликнув по соответствующему ярлыку.

Что касается более мелких изменений, то стоит отметить оптимизацию поисковой системы, а также обновлённую историю просматриваемых страниц, которая немного видоизменится, чтобы пользователям было удобнее с ней взаимодействовать. Как всегда, обновление также приносит немало общих исправлений, направленных на повышение стабильности работы обозревателя.