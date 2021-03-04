Take-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портом

Генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника (Strauss Zelnick) во время выступления на конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom спросили, планирует ли издатель делать упор на ремастеры своих классических игр в будущем. Зельник ответил, а также поделился подробностями Grand Theft Auto V для PlayStation 5 и Xbox Series X и S.

По словам Зельника, переиздание игр вряд ли станет большой частью стратегии Take-Two Interactive, но определённо точно является её составляющей: «Мы поступили иначе, чем конкуренты — мы не просто переносим игры, а уделяем время тому, чтобы наилучшим образом изменить игру для нового выпуска, для новой технологии, на которой её запускаем».

Ссылаясь на такие ремейки, как Mafia: Definitive Edition, Зельник сказал, что компания использует новые технологии для улучшения графики и производительности. Он также намекнул, что Grand Theft Auto V для PlayStation 5 и Xbox Series X и S, которая должна выйти во второй половине года, установит новый стандарт в визуальном аспекте.

«Когда игра вышла, она была знаменосцем, она продолжила быть знаменосцем во втором поколении. И вы увидите, как Grand Theft Auto сделает это в следующем поколении. Я уверен, что Rockstar предоставит отличный опыт, но вы не можете это сделать с простым портом игры», — добавил генеральный директор.

В настоящее время Grand Theft Auto V доступна на ПК, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One и PlayStation 4.