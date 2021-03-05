Вместимость накопителей Samsung 980 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 составляет до 1 Тбайт

На сайтах ряда европейских ретейлеров замечены твердотельные накопители Samsung 980 (без суффикса Pro): эти решения среднего уровня подходят для применения в ноутбуках, ультрабуках и настольных компьютерах.

Изделия выполнены в формате M.2 2280 с габаритами 22 × 80 мм. Задействован интерфейс PCIe 3.0 x4, за счёт чего обеспечивается хорошая производительность. Правда, кеш DRAM не предусмотрен.

В основу положены контроллер Samsung Pablo и 136-слойные микрочипы флеш-памяти TLC V-NAND (три бита информации в одной ячейке). Поддерживается шифрование по алгоритму AES с ключом длиной 256 бит.

В семейство Samsung 980, судя по имеющимся сведениям, вошли три модели — вместимостью 250 и 500 Гбайт, а также 1 Тбайт.

Скорость последовательного чтения информации достигает 3500 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 3000 Мбайт/с. Значение IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт составляет до 500 000, при произвольной записи — до 480 000.

Ожидается, что поставки новинок начнутся в конце текущего месяца. Уже называется ориентировочная цена устройств: версии на 250 и 500 Гбайт стоят 70 и 90 евро соответственно, на 1 Тбайт — 150 евро.