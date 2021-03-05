Turtle Rock: если в Back 4 Blood и появятся микротранзакции, то только косметические

В последнем выпуске журнала EDGE было опубликовано интервью с директором по дизайну Turtle Rock Studios Крисом Эштоном (Chris Ashton). Разговор коснулся следующей игры компании — кооперативного шутера Back 4 Blood, вдохновлённого Left 4 Dead. По словам директора, разработчики планируют снабжать свой проект контентом после релиза, но они ещё не определились, каким именно. Если это будут микротранзакции, то исключительно косметические, которые не влияют на геймплей.

Как передаёт портал ComicBook со ссылкой на первоисточник, Крис Эштон заявил: «Мы знаем, что хотим выпускать контент после релиза, но мы всё ещё думаем над тем, каким он будет. Если мы действительно станем добавлять микротранзакции, то они будут исключительно косметическими».

Напомним: в Back 4 Blood игроки отправятся в мир зомби-апокалипсиса. Пользователям предстоит принять роль выживших, запастись оружием и проходить уровни, наполненные разномастными врагами. Подробнее изучить игровой процесс грядущего шутера можно по этой ссылке.

Back 4 Blood выйдет 22 июня 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.