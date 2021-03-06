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Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше?

Новости и слухи о следующей версии Nintendo Switch быстро набирают обороты после сообщения Bloomberg о сделке между японской компанией и Samsung относительно поставок 7-дюймовых панелей OLED. Проверяя правдивость слухов, информатор Gamereactor обнаружил, что NVIDIA намерена в этом году прекратить производство однокристальной системы, которая лежит в основе Nintendo Switch.

Как обычная модель, так и уменьшенная и удешевлённая консоль Switch Lite оснащены последней версией NVIDIA Tegra X1 Mariko. Источник сообщил Gamereactor, что NVIDIA свернёт производство процессора в 2021 году, но при этом он не смог узнать, что японская компания планирует дальше или что произойдёт с текущими версиями игровой системы.

Это заявление согласуется со слухами, распространяющимися в социальных сетях и на форумах, что Nintendo представит новую модель Switch в конце этого года. Бывший сотрудник Kotaku Имран Хан (Imran Khan) написал на ResetEra: «Ожидайте, что эта вещь в первую очередь обеспечит рост FPS и разрешения, а не станет полноценной Switch 2. Думайте скорее о версии Pro, чем о Super». Он также ожидает скорых утечек, так как немало разработчиков уже якобы получили тестовые наборы для обкатки своих игр на более мощной системе.

Другой достаточно надёжный источник информации о невышедших продуктах, известный под псевдонимом NateDrake, добавил в той же теме форума, что обновлённая версия Switch всё же получит некоторые избранные эксклюзивы, особенно от сторонних партнёров. По его словам, их может быть не так уж и много, но он осведомлён, как минимум, об одной игре, которая не запустится на текущем поколении Switch.

В феврале президент Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) заявил в ходе телеконференции, что у компании нет планов по поводу анонсов новых консолей «в ближайшее время». Многие обратили внимание на такую формулировку: в прошлом году он прямо говорил, что новая Nintendo Switch не появится на рынке в 2020 году.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, слухи,
Теги: nintendo, nintendo switch, nvidia, tegra, слухи
nintendo, nintendo switch, nvidia, tegra, слухи
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