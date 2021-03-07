В 3-м сезоне королевской битвы Hyper Scape появится карта «Нео Аркадия 2.0»

Компания Ubisoft вовсю готовится к старту 3-го сезона своей городской королевской битвы Hyper Scape, который состоится 11 марта. Одним из ключевых новшеств станет карта «Нео Аркадия 2.0».

Как обещают разработчики, игроков ждёт полностью обновлённая карта с более разнообразным ландшафтом и новыми удивительными объектами. «Нео Аркадия 2.0» стала крупнее, на ней заметно больше разрушений, некоторые объекты стали масштабнее, появились станции. Выживают здесь только самые быстрые.

В конце прошлого месяца был представлен кинематографический трейлер третьего сезона, получившего название Shadow Rising. В нём репортёр Нахари столкнулся с таинственным происшествием во время события «Охота за Короной». После Блэкаута в Нео Аркадии продолжают возникать аномалии. Разработчики обещают массу «новых игрушек» — некоторые могут дать заметные преимущества бойцам. Но если ими воспользоваться, высокопоставленные офицеры Prisma могут вмешаться в матч и забанить победителя.

Помимо новой карты, обещаны 5 новых чемпионов, взлом Firewall (создаёт защитный барьер) и новый боевой пропуск со 100 уровнями. В него входят обычные и легендарные костюмы, раскраски оружия, модули и другие предметы. Также игроки получат доступ к переработанному интерфейсу конца матча с рядом полезных возможностей, будут внесены изменения в баланс и добавлены другие улучшения в Hyper Scape.

Условно-бесплатная футуристическая королевская битва вышла 11 августа прошлого года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На PS5, Xbox Series X и S игра работает посредством обратной совместимости.