3DNewsНовости SoftwarePlayStationВ 3-м сезоне королевской битвы Hyper Sca...
Новости Software

В 3-м сезоне королевской битвы Hyper Scape появится карта «Нео Аркадия 2.0»

Компания Ubisoft вовсю готовится к старту 3-го сезона своей городской королевской битвы Hyper Scape, который состоится 11 марта. Одним из ключевых новшеств станет карта «Нео Аркадия 2.0».

Как обещают разработчики, игроков ждёт полностью обновлённая карта с более разнообразным ландшафтом и новыми удивительными объектами. «Нео Аркадия 2.0» стала крупнее, на ней заметно больше разрушений, некоторые объекты стали масштабнее, появились станции. Выживают здесь только самые быстрые.

В конце прошлого месяца был представлен кинематографический трейлер третьего сезона, получившего название Shadow Rising. В нём репортёр Нахари столкнулся с таинственным происшествием во время события «Охота за Короной». После Блэкаута в Нео Аркадии продолжают возникать аномалии. Разработчики обещают массу «новых игрушек» — некоторые могут дать заметные преимущества бойцам. Но если ими воспользоваться, высокопоставленные офицеры Prisma могут вмешаться в матч и забанить победителя.

Помимо новой карты, обещаны 5 новых чемпионов, взлом Firewall (создаёт защитный барьер) и новый боевой пропуск со 100 уровнями. В него входят обычные и легендарные костюмы, раскраски оружия, модули и другие предметы. Также игроки получат доступ к переработанному интерфейсу конца матча с рядом полезных возможностей, будут внесены изменения в баланс и добавлены другие улучшения в Hyper Scape.

Условно-бесплатная футуристическая королевская битва вышла 11 августа прошлого года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На PS5, Xbox Series X и S игра работает посредством обратной совместимости.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Кинематографический трейлер и внутриигровое событие в королевской битве Hyper Scape
Видео: 6 октября в королевской битве Hyper Scape начнётся второй сезон
Видео: в королевскую битву Hyper Scape вернулся режим «Хакеры»
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: королевская битва, условно-бесплатные игры, hyper scape, ubisoft, шутер
королевская битва, условно-бесплатные игры, hyper scape, ubisoft, шутер
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 290
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 262
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 243
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 189

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD дала советы, которые могут помочь в решении проблемы с USB при работе PCIe 4.0
Представлен смартфон OPPO A94 — $300 за квадрокамеру и 6,43"-экран Full HD+
NASA более чем в шесть раз повысило стоимость коммерческих полётов на МКС
Новый смартфон Pixel выйдет в июне, а новые наушники Pixel Buds — уже в апреле
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
В 3-м сезоне королевской битвы Hyper Scape появится карта «Нео Аркадия 2.0» 48 мин.
Новая статья: Bravely Default II — страдания давно умершей серии. Рецензия 10 ч.
Глава Twitter выставил на аукцион свой первый твит — ставка выросла уже до $2 млн 11 ч.
Новая статья: Gamesblender № 508: анонс Radeon RX 6700 XT, азиатская Stronghold: Warlords и «диорамная» RPG Fantasian 19 ч.
Превзошли SolarWinds: СМИ сообщили о взломе почтовых ящиков более 30 тысяч организаций США через Exchange Server 06-03 07:12
Новая статья: Loop Hero — вспомнить всё. Рецензия 06-03 00:00
Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments 05-03 22:48
Издатель Grand Theft Auto считает, что геймеры готовы к играм по $70 05-03 21:24
GTA V, FIFA 21 и другие в списке самых загружаемых игр в PlayStation Store за прошедший февраль 05-03 21:08
С выходом на Switch в Apex Legends появится соло-опция и стартует событие «Теория хаоса» 05-03 20:56
Российские специалисты обсуждают облик новой орбитальной станции 33 мин.
Смартфон Moto G10 Power получит четверную камеру и батарею на 6000 мА·ч 2 ч.
Ридер Onyx Boox Nova3 Color с цветным экраном E-ink Kaleido Plus стоит $420 2 ч.
Tesla расскажет об обновлениях пикапа Cybertruck в следующем квартале 3 ч.
Starlink подала заявку на обеспечение доступа к спутниковому интернету для движущихся объектов 3 ч.
iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства 10 ч.
Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше? 11 ч.
Квартальная выручка Marvell увеличилась на фоне роста спроса на сетевые продукты 16 ч.
AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей 17 ч.
Biostar подготовила уникальную модификацию Radeon RX 6700 XT 19 ч.