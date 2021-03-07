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Remedy: Control — не «большой успех», но продажами студия не разочарована

Исполнительный директор Remedy Entertainment Теро Виртала (Tero Virtala) рассказал в интервью GamesIndustry, что вышедший в конце лета 2019 года приключенческий шутер Control не рассматривается студией как «большой успех». Однако продажи всё равно не расстроили разработчиков.

«Мы очень довольны успехом Control, — сказал Теро Виртала (Tero Virtala). — Она получила награды ″Игра года″, продалась в количестве более двух миллионов копий и продолжает продаваться, но два миллиона ещё не являются большим успехом в нашей индустрии. Когда мы говорим о главных играх-хитах, мы говорим на отраслевом уровне — это то, к чему мы стремимся».

Кроме того, в настоящее время Control распространяется по подписке Xbox Game Pass, а в феврале была в подборке игр PlayStation Plus. Это всё тоже предоставляет студии возможности для заработка, так что разработчик не определяет успех проекта только по количеству проданных копий.

Виртала также рассказал, что в настоящее время Remedy Entertainment разделена на несколько команд, которые занимаются пятью проектами. Команда, которая трудилась над Control, уже занята другой крупной игрой. Также в разработке находятся два проекта в одной вселенной, которые спонсирует Epic Games. Четвёртая команда работает над многопользовательской условно-бесплатной игрой под кодовым названием Vanguard. А пятая — продолжает заниматься кампанией для шутера CrossfireX в партнёрстве с Smilegate Entertainment.

Control вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 27 августа 2019 года с последующим релизом на Nintendo Switch 30 октября 2020-го. 2 февраля 2021 года в продажу поступила улучшенная версия для PlayStation 5, Xbox Series X и S. 

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: control, remedy entertainment, приключенческий шутер, продажи игр
control, remedy entertainment, приключенческий шутер, продажи игр
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