3DNewsНовости SoftwareНовости сетиРазмер инвестиций в криптовалюту достиг ...
Новости Software

Размер инвестиций в криптовалюту достиг максимума с февраля этого года

По данным аналитической компании CoinShares, объём вложенных инвесторами в цифровые активы средств на прошлой неделе достиг максимума с февраля этого года и составил $489 млн. За счёт этого объём вложенных в криптовалюту средств по итогам апреля превысил $1 млрд.

Биткоин продолжается оставаться самой популярной цифровой валютой мира. За отчётный период инвесторы вложили в него около $442 млн. Отмечается, что инвесторы стали с большим доверием относиться к крайне нестабильной криптовалюте. В середине апреля цена одного биткоина выросла до рекордных $64 тыс. за единицу, а к концу месяца курс цифровой валюты упал ниже $50 тыс. за единицу. С тех пор биткоин несколько улучшил своё положение, и в настоящее время он торгуется на уровне $57 тыс. за единицу криптовалюты.

Вслед за биткоином идёт Ethereum, который привлёк за неделю $30 млн инвестиций и достиг рекордного уровня капитализации в $13,9 млрд. Стоит отметить, что стоимость «эфира» стабильно растёт последние несколько недель, и криптовалюта регулярно бьёт собственные рекорды. Буквально несколько дней назад Ethereum торговался в районе $3500 за единицу, а на момент создания этой публикации его цена составляла около $3480.

Криптовалюты, следующие за лидерами рынка цифровых активов, на прошлой неделе выросли на $9,2 млн. Отдельного упоминания заслуживают успехи криптовалюты Dogecoin, стоимость которой уверенно растёт последние несколько недель. В настоящее время Dogecoin является четвёртой криптовалютой мира по уровню капитализации.

В отчёте CoinShares отмечается, что последние несколько недель в цифровые активы активно инвестируют североамериканские фонды, тогда как европейские покупатели криптовалюты действуют более осторожно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выручка PayPal выросла на 31 % за первый квартал — во многом благодаря работе с криптовалютой
Курс Dogecoin достиг нового исторического максимума
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD
Xiaomi представит MIUI 13 уже в следующем месяце, если слухи верны
Китайского производителя умных телевизоров обвинили в шпионаже за пользователями
Xiaomi добавит в MIUI 13 возможность создания файла подкачки
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюты, цифровые деньги, инвестиции, биткоин, ethereum
криптовалюты, цифровые деньги, инвестиции, биткоин, ethereum
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 198
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 116
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 101
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 88

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом
В США провели испытания в воздухе боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
WhatsApp пообещала не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения 21 мин.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 38 мин.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 56 мин.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 2 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 3 ч.
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ 3 ч.
Red Hat нанимает инженеров для развития LLVM 3 ч.
88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность 6 ч.
Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса 7 ч.
В Steam стартовали распродажи игр Devolver Digital и Bandai Namco со скидками до 90 % 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM 26 мин.
Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров 43 мин.
Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой 2 ч.
Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе 2 ч.
Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая 3 ч.
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465 3 ч.
Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black 4 ч.
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon 4 ч.
Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком 4 ч.
Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции 4 ч.