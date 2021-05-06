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Второй испытательный полёт корабля Boeing Starliner к МКС назначили на 30 июля

Стало известно о том, что компания Boeing и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США намерены 30 июля 2021 года провести второй испытательный полёт корабля Starliner, известный как миссия Orbital Flight Test-2 (OFT-2). Ранее сообщалось, что испытательный полёт капсулы Boeing, предназначенной для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС), состоится в августе.

Первый испытательный полёт Starliner проводился в декабре 2019 года, но тогда из-за ряда технических проблем корабль не смог добраться до МКС. Дальнейшие испытания неоднократно откладывались, поскольку Boeing потребовалось время для исправления десятков проблем, которые специалисты NASA выявили в ходе послеполётной проверки. Boeing также пришлось ждать, пока NASA освободит место в плотном графике пусков космических кораблей к МКС.

На этой неделе Boeing рассказала, как проходит подготовка к реализации миссии OFT-2. «Boeing недавно завершила тестирование полётного программного обеспечения Starliner, выполнив пятидневную имитацию полёта в рамках OFT-2 с привлечением оперативных групп и использованием оборудования высочайшего качества», — говорится в пресс-релизе компании. В нём также отмечается, что процесс устранения выявленных проблем уже завершён: «Все рекомендации, полученные от совместной группы независимых экспертов Boeing/NASA, которая была создана по результатам первого испытательного полёта Starliner, выполнены».

Стоит отметить, что компании Boeing и SpaceX имеют на руках контракты с NASA на доставку астронавтов на МКС. Компания Илона Маска (Elon Musk) уже провела две успешные миссии, в рамках которых на орбитальную станцию на кораблях Crew Dragon доставлялись астронавты. В это же время Boeing только предстоит проведение первой миссии с экипажем на борту Starliner. Успешные испытания капсулы в рамках миссии OFT-2 помогут проложить путь к началу проведения пилотируемых миссий Boeing, которые, как ожидается, могут начаться в 2022 году.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: starliner, boeing, космический корабль, космическая миссия
starliner, boeing, космический корабль, космическая миссия
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