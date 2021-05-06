Утечка: продолжение Judgment действительно получит название Lost Judgment и выйдет 24 сентября

Продюсер Project Awakening Кенитиро Такаки (Kenichiro Takaki) у себя в микроблоге обратил внимание, что в японском сегменте PS Store появилась обложка Lost Judgment для PS4 и PS5 — предполагаемого сиквела детективного экшена Judgment.

Вскоре после публикации Такаки свой твит по необъяснимой причине удалил, однако пользователи успели сохранить доказательство утечки и даже отыскать некоторые подробности предстоящего релиза.

Согласно частично обнародованной странице Lost Judgment, игра будет продаваться в двух изданиях. В состав расширенного, помимо прочего, войдёт доступ к проекту с 21 сентября — на три дня раньше официального релиза, то есть 24 сентября.

О том, что Judgment получит продолжение и каким оно будет, в конце марта рассказали журналисты портала The Tojo Dojo, а за пару дней до этого Sega зарегистрировала в Японии торговую марку Lost Judgment.

В настоящее время на официальном сайте Ryu Ga Gotoku Studio ведётся обратный отсчёт до «Судного дня», который намечен на 7 мая в 17:00 по Москве. Вместе с обнулением таймера состоится премьера трейлера — вероятно, новой игры.