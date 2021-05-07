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IDC: выручка производителей полупроводниковой продукции выросла на 10,8 % в 2020 году, несмотря на дефицит рынка

Рынок полупроводниковой продукции продемонстрировал высокие показатели в 2020 году, несмотря на ограничения, обусловленные пандемией коронавируса. К такому выводу пришли аналитики компании International Data Corporation (IDC), подсчитавшие, что общая выручка отраслевых производителей составила $464 млрд в отчётном периоде, что говорит о росте на уровне 10,8 % по сравнению с показателем 2019 года.

Сегмент рынка, связанный с производством чипов для вычислительных систем, таких как компьютеры и серверы, вырос в 2020 году на 17,3 % в годовом исчислении до $160 млрд. В течение всего отчётного периода наблюдался устойчивый рост производства чипов для мобильных устройств. «Поставки смартфонов упали более чем на 10 % в 2020 году, но выручка от продаж чипов для мобильных устройств выросла на 9,1 % благодаря переходу на более дорогие компоненты для 5G, чипы памяти большего объёма и др. Для чипмейкеров 2021 год станет особенно важным, поскольку на смартфоны с поддержкой 5G будет приходиться 34 % от общего количества поставляемых устройств, а на полупроводники для 5G-смартфонов будет приходиться почти две трети выручки в этом сегменте», — считает аналитик IDC Фил Солис (Phil Solis). IDC прогнозирует, что выручка в сегменте рынка, связанном с производством чипов для мобильных устройств, в 2021 году увеличится на 23,3 % до $147 млрд.

Сегмент рынка, связанный с производством чипов для потребительского сегмента, восстановился в 2020 году. Высокий уровень спроса на игровые консоли, планшеты, наушники, смарт-часы и другие устройства способствовал росту на 7,7 % в годовом исчислении до $60 млрд.

Аналитики прогнозируют, что в 2021 году глобальный рынок полупроводниковой продукции достигнет $522 млрд, что означает рост на уровне 12,5 % по сравнению с показателем 2020 года. IDC ожидает устойчивый рост производства полупроводниковой продукции для потребительского сегмента, вычислительной техники, сетей связи пятого поколения (5G) и автомобильной промышленности. Ожидается, что нехватка полупроводников будет сохраняться в течение 2021 года.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: полупроводники, статистика, idc
полупроводники, статистика, idc
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