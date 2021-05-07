Новый карманный накопитель Seagate One Touch SSD имеет ёмкость до 2 Тбайт

Компания Seagate представила новый портативный накопитель — устройство One Touch SSD, использующее для подключения к компьютеру интерфейс USB 3.2 Gen2 на основе симметричного разъёма Type-C.

Твердотельный накопитель существует в трёх вариантах вместимости: 500 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Покупатели смогут выбирать между различными вариантами цветового исполнения — чёрным, серебристым и голубым.

Заявленная скорость передачи информации достигает 1030 Мбайт/с. Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows и Apple macOS.

Устройство заключено в корпус повышенной прочности: ему не страшны падения с двухметровой высоты. Габариты составляют 70 × 50 × 10,6 мм, вес — 74 г.

Пользователям будет доступно программное обеспечение Seagate Toolkit для удобного резервного копирования по запросу или по расписанию. А специальное приложение для Android поможет перенести файлы со смартфона или планшета на портативный твердотельный накопитель.

Цена Seagate One Touch SSD в модификациях ёмкостью 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт составляет соответственно 95, 170 и 310 долларов США.