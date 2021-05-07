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Aqua Computer представила новый водоблок Kryographics NEXT для видеокарт Radeon RX 6800/6900

Компания Aqua Computer анонсировала новые водоблоки Kryographics NEXT, предназначенные для применения в составе систем жидкостного охлаждения графических ускорителей AMD Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT с эталонным дизайном.

Изделия получили основание, изготовленное из меди. При этом покупатели смогут выбирать между модификациями с никелированным основанием и с «чистым» медным.

Kryographics NEXT — это решение полного покрытия. Тепло отводится не только от графического процессора, но и от других элементов ускорителя, в частности, от микросхем памяти и силовых элементов цепей питания.

Конструкцией предусмотрено наличие секции из прозрачного акрила, окружённой рамкой из чёрного анодированного алюминия. Опционально доступна тыльная пластина — в обычном исполнении и версии с дополнительной тепловой трубкой.

Водоблоки получили многоцветную адресуемую подсветку на основе 13 светодиодов. Контролировать её работу можно через совместимую материнскую плату.

Цена новинок начинается со 150 евро, а тыльная пластина обойдётся в 33 евро (48 евро с тепловой трубкой). Продажи изделий уже начались. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: aqua computer, водоблок, система охлаждения, система жидкостного охлаждения, сжо
aqua computer, водоблок, система охлаждения, система жидкостного охлаждения, сжо
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