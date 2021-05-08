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Steam-версия Resident Evil Village привлекла на запуске более 100 тыс. человек и превзошла рекорд серии

С релиза Resident Evil Village прошло чуть больше суток, а амбициозный шутер Capcom с хоррор-элементами уже установил рекорд для серии. По крайней мере, на просторах Steam.

Речь идёт о показателе одновременных игроков. Согласно официальной статистике Steam (и данным SteamDB), 7 мая примерно в 23:30 по московскому времени в Resident Evil Village было зафиксировано 101 726 пользователей.

Как выяснилось, достигнутая величина является для всей франшизы Resident Evil рекордом: до Village ни одна игра серии ни на запуске, ни после него до таких показателей не дотягивалась.

Для сравнения: лучшим достижением ремейка Resident Evil 2 — до недавних пор рекордсмена серии по количеству одновременных игроков — остаётся 74 227 пользователей.

У других проектов франшизы, согласно приведённым на сайте SteamDB данным, пиковый онлайн и того ниже: 60 293 игрока у ремейка Resident Evil 3, 20 449 игроков у Resident Evil 7, 11 879 игроков у Resident Evil 6.

С пользовательским рейтингом Resident Evil Village в Steam тоже всё хорошо: к настоящему моменту проект может похвастаться «очень положительными» отзывами (92 % из более чем 4 тыс.).

Resident Evil Village дебютировала 7 мая текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. На Metacritic проект получил от 82 до 85 % в зависимости от целевой платформы.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Ужастик,
Теги: resident evil village, capcom, steam
resident evil village, capcom, steam
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