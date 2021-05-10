Видео: сравнение стандартной версии Metro Exodus и Enhanced Edition на RTX 3080 в 4К

Улучшенное издание Metro Exodus с подзаголовком Enhanced Edition вышло 6 мая 2021 года на ПК, а 18 июня доберётся до PS5, Xbox Series X и Series S. В проекте реализовали много графических улучшений, одно из которых — это освещение с полноценной трассировкой лучей для каждого источника света. Автор YouTube-канала Cycu1 решил проверить, насколько улучшенное издание отличается от базового. Он выпустил ролик, где сопоставил два варианта Metro Exodus в разрешении 4К.

Для наглядности блогер использовал одинаковые кадры из обеих версий игры. В стандартном издании Cycu1 включил трассировку лучей, чтобы увидеть разницу между работой технологии в базовой Metro Exodus и Enhanced Edition. Уже во вступительной сцене заметны изменения в глобальном освещении. А когда Артём спускается в канализацию и начинает исследовать подземные локации, то создаётся ощущение, что улучшенный вариант проекта выглядит куда более ярким.

Такой эффект возникает из-за реализации в Enhanced Edition бесконечного количества отражений света с трассировкой лучей и испускающих свет поверхностей с участками теней, использующих RTX. Проще говоря, свет от ярких источников правильно рассеивается в помещениях, из-за чего улучшенное издание кажется менее мрачным по сравнению с базовой Metro Exodus. На открытых пространствах, благодаря изменённому освещению графика в Enhanced Edition кажется более насыщенной и красочной.

Сравнение Cycu1 проводил на ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, процессором AMD Ryzen 9 3900X и 16 Гбайт оперативной памяти. Существенных падений кадровой частоты во время геймплейных сцен не наблюдалось.