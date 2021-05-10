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Nokia пересмотрела планы обновления смартфонов до Android 11

Вскоре после объявления планов по обновлению смартфонов Nokia до операционной системы Android 11 в сентябре прошлого года, соответствующая публикация была удалена с информационных площадок компании. Теперь на форумах фанатов бренда появилась новая дорожная карта.

Источник изображений: Android Authority

Источник изображений: Android Authority

Представитель HMD Global, стоящей за брендом Nokia, опубликовал обновлённое расписание, согласно которому Nokia 8.3 5G и Nokia 3.2 получили новую ОС в первом квартале 2021 года. Следующие в очереди на стыке первого и второго кварталов оказались модели Nokia 4.2, 2.2, 2.3 и 8.1. Далее смартфоны Nokia 3.4, 5.3, 5.4, 1 Plus, 1.3, 1.4 и 2.4 получат обновление во втором квартале, то есть уже до конца июня.

Наконец, в третьей четверти года обновятся Nokia 6.2, 7.2 и 9 PureView. В Nokia отмечают, что не все пользователи и не все регионы получат новые программные пакеты незамедлительно и одновременно после их выпуска.

Заметим, что в соответствие со старой дорожной картой (на изображении ниже), первыми Android 11 должны были получить Nokia 2.2, 5.3, 8.1 и 8.3 5G — в четвёртом квартале того же года. Большинство моделей, включая Nokia 1.3, 2.3, 2.4, 3.2, 3.4, 4.2, 6.2 и 7.2 должны были обновиться в первом квартале текущего года. Бюджетный Nokia 1 Plus и флагманский Nokia 9 PureView планировалось обновить не раньше второго квартала 2021 года.

https://www.androidauthority.com/

В целом можно заметить, что Nokia в основном просто сдвинула ряд обновления на квартал, а для некоторых моделей перетасовала сроки выхода.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Операционные системы,
Теги: android 11, nokia, hmd global, смартфон
android 11, nokia, hmd global, смартфон
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