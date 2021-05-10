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PayPal планирует расширить функциональность и превратиться в суперприложение

Стало известно, что компания PayPal Holdings Inc. в ближайшие месяцы планирует представить ряд новых услуг, таких как сберегательные счета, обналичивание чеков и покупка акций. Введение новых услуг является шагом, направленным на то, чтобы превратить сервис PayPal в суперприложение, такое как Alipay в Китае или Paytm в Индии.

Если PayPal справится с поставленной задачей, то сервис компании может стать большей частью жизни потребителей в США, чем Amazon, Google или Facebook. Однако в стране нет недостатка в финансовых организациях и технологических компаниях, которые пытались и не смогли сделать то, что запланировало руководство PayPal. «Трудно стать суперприложением. Я думаю, что у нас есть шанс, если мы будем стремиться к этому. Но очевидно, что об этом думают многие другие компании», — сказал в интервью генеральный директор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman).

Он также отметил, что идея создания суперприложения пришла к нему около трёх лет назад во время ужина в его доме, на который был приглашён президент компании Tencent Holdings Ltd. Мартин Лау (Martin Lau). Во время ужина в голове Шульмана появилась идея о том, что пользователи сервиса PayPal могли бы заходить в приложение не только для оплаты покупок. «На наших телефонах установлено слишком много приложений. У меня нет приложения для аптеки, продуктового магазина возле дома или других розничных продавцов, с которыми я общаюсь. На моём телефоне не может быть 40-50 разных приложений. Я не могу запоминать столько паролей или каждый раз вводить свою личную информацию. На самом деле существует всего 8-10 приложений, которые мы используем каждый день или каждую неделю. Эти приложения и превратятся в то, что мы называем суперприложением», — заявил Шульман.

Согласно имеющимся данным, PayPal планирует представить новые услуги в третьем квартале 2021 года. Ежегодно сервис обрабатывает платежи на сумму более $1 трлн и в этом году планируется расширение клиентской базы на 55 млн человек, которые прибавятся к 377 млн пользователей, уже регулярно взаимодействующим с платёжной системой PayPal.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: paypal, суперприложение, платёжная система
paypal, суперприложение, платёжная система
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