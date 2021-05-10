Компания Ford сообщила сегодня название своего будущего электрического пикапа — F-150 Lightning. Также была объявлена дата анонса новинки. Новый электромобиль представят 19 мая в штаб-квартире автопроизводителя в Дирборне (штат Мичиган) на мероприятии, которое будет транслироваться в прямом эфире.

Ford F-150 был самым продаваемым пикапом (и автомобилем в целом) в США на протяжении более 40 лет, поэтому выход его электрической версии имеет большое значение для компании. Ford также проведёт 18 мероприятий по этому поводу в офлайн-формате по всей стране, в том числе на нью-йоркской Таймс-сквер и в Лас-Вегасе.

America’s number one truck has been electrified for the future — and we can’t wait to show it off on May 19. #F150Lightning pic.twitter.com/qxjOjaFD5C — Jim Farley (@jimfarley98) May 10, 2021

Первоначально Ford планировала начать выпуск электрического пикапа в конце этого года — примерно в те же сроки, что намеченный выход на рынок конкурентов Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV. Однако в итоге запуск производства F-150 Lightning был отложен до 2022 года.

Ford недавно начала строительство нового завода стоимостью $700 млн в Мичигане, где будет смонтирована производственная линия для выпуска F-150 Lightning. Здесь также будут выпускать гибридную версию пикапа F-150 Power Boost. Ранее компания объявила о предстоящем добавлении в ПО функции базового автопилота (когда на шоссе водитель может отпустить руль) BlueCruise, которая появится у F-150 Lightning и некоторых моделей Mustang Mach-E.