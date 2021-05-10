3DNewsНовости SoftwareСоциальные сетиFacebook начнёт предупреждать пользовате...
Новости Software

Facebook начнёт предупреждать пользователей, если они захотят поделиться статьёй, которую не читали

Facebook объявила в Twitter, что начинает тестирование нового всплывающего окна, в котором будет спрашивать пользователей, хотят ли они поделиться статьёй, которую не читали. Всплывающее окно предложит пользователям прочитать статью, однако не помешает поделиться ей не ознакомившись с содержимым.

theverge.com

theverge.com

Представитель Facebook сообщил, что тестирование функции будет проводиться среди 6 процентов пользователей Android-версии Facebook по всему миру. Новое всплывающее окно в Facebook будет похоже на аналогичный элемент в Twitter, тестирование которого началось в июне прошлого года. Facebook заявляет, что нововведение призвано помочь людям быть более осведомлёнными в материалах, которыми они делятся. Таким образом компания пытается бороться с распространением дезинформации.

theverge.com

Всплывающее окно гласит, что отказ от прочтения статьи может привести к тому, что пользователь упустит ключевые моменты её содержания, поскольку заголовок не может дать полного представления о материале. Это может остановить хотя бы часть пользователей от распространения непроверенной ими же информации.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Android-версия Facebook Messenger преодолела рубеж в 5 млрд скачиваний
Facebook начнёт тестирование в США функции Neighborhoods — клона Nextdoor
Facebook обвинила Signal во лжи о её блокировке в Instagram из-за рекламной кампании
За безлимитное хранилище в Google Фото придётся платить с 1 июня
Xiaomi представит MIUI 13 уже в следующем месяце, если слухи верны
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ
Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Социальные сети, Приложения для Android,
Теги: программное обеспечение, тестирование, дезинформация, социальные сети, facebook
программное обеспечение, тестирование, дезинформация, социальные сети, facebook
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 162
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 139
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 125
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 83

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Видео: сравнение стандартной версии Metro Exodus и Enhanced Edition на RTX 3080 в 4К
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Sony рассказала о самых загружаемых играх в PlayStation Store в апреле
Видео: игрок построил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже
Хакеры извинились за взлом крупного американского нефтепровода Colonial Pipeline 6 мин.
Facebook начнёт предупреждать пользователей, если они захотят поделиться статьёй, которую не читали 2 ч.
Hood: Outlaws & Legends поступила в продажу и получила релизный трейлер 3 ч.
С обновлением на следующей неделе в Call of Duty появится свой Рэмбо 3 ч.
Naughty Dog отметила пятилетие Uncharted 4: A Thief’s End сводной статистикой игроков 4 ч.
PayPal планирует расширить функциональность и превратиться в суперприложение 5 ч.
Apple подала в суд на ФАС России, чтобы оспорить штраф на $12 миллионов 6 ч.
Островное приключение Call of the Sea выйдет на консолях PlayStation уже завтра 6 ч.
Британские чарты: Resident Evil Village продалась лучше других игр недели, но хуже Resident Evil 7 8 ч.
Моддер заменил главную героиню в ремейке Resident Evil 3 на леди Димитреску из RE Village 9 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — май 2021 года 23 мин.
Harley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire — первую модель представят в июле 2 ч.
Крупнейшие китайские телекоммуникационные компании исключили из Нью-йоркской фондовой биржи 2 ч.
Южная Корея хочет вернуть на Землю свой самый первый спутник 3 ч.
Ford анонсировала электрический пикап F-150 Lightning — полноценная презентация состоится 19 мая 3 ч.
Британский регулятор изучит сделку по поглощению Xilinx компанией AMD за $35 млрд 4 ч.
Samsung представит компьютерный процессор с графикой AMD во второй половине этого года 4 ч.
Loft Orbital создаст процессор для периферийных вычислений в космосе 5 ч.
Samsung Galaxy F52 5G показался на фото — он получил 6,57-дюймовый дисплей, квадрокамеру и разъём для наушников 5 ч.
У AMD появился собственный беспроводной контроллер — создала его MediaTek 5 ч.