Facebook начнёт предупреждать пользователей, если они захотят поделиться статьёй, которую не читали

Facebook объявила в Twitter, что начинает тестирование нового всплывающего окна, в котором будет спрашивать пользователей, хотят ли они поделиться статьёй, которую не читали. Всплывающее окно предложит пользователям прочитать статью, однако не помешает поделиться ей не ознакомившись с содержимым.

Представитель Facebook сообщил, что тестирование функции будет проводиться среди 6 процентов пользователей Android-версии Facebook по всему миру. Новое всплывающее окно в Facebook будет похоже на аналогичный элемент в Twitter, тестирование которого началось в июне прошлого года. Facebook заявляет, что нововведение призвано помочь людям быть более осведомлёнными в материалах, которыми они делятся. Таким образом компания пытается бороться с распространением дезинформации.

Всплывающее окно гласит, что отказ от прочтения статьи может привести к тому, что пользователь упустит ключевые моменты её содержания, поскольку заголовок не может дать полного представления о материале. Это может остановить хотя бы часть пользователей от распространения непроверенной ими же информации.