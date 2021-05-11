Следственный эксперимент подтвердил, что сгоревшая в Техасе Tesla не могла рулить самостоятельно

Апрельский инцидент в Техасе, в результате которого два находившихся в Tesla Model S человека погибли, привлёк внимание общественности из-за предположения полиции о том, что на водительском месте в момент аварии никого не было. Пока следствие пытается реконструировать события рокового вечера, ему уже удалось установить, что автоматическое управление рулём на этом участке дороги не могло работать.

Данный вывод озвучивался и ранее, как напоминает Reuters. На повороте, в который не вписался электромобиль, нет необходимой для работы функции автоматического руления разметки. Теперь следствие убедилось в этом, проехав на аналогичном электромобиле по данному участку дороги. Сохраняется вероятность того, как гласят результаты следственного эксперимента, что на пострадавшем электромобиле могла работать функция круиз-контроля, позволяющая поддерживать дистанцию до едущего впереди транспортного средства. Чтобы считать функцию автопилота активной, необходимо, чтобы одновременно осуществлялось как автоматическое руление, так и поддержание дистанции до едущего впереди транспорта.

Полиции удалось получить доступ к записям с камер системы видеонаблюдения в доме, где проживал погибший владелец Tesla Model S. На них видно, что он садится за руль электромобиля, а его попутчик располагается в переднем пассажирском кресле. Прибывшим же на место аварии спасательным службам в сгоревшем электромобиле не удалось никого обнаружить в водительском кресле. Следствие установило, что машина не вписалась в поворот, перескочила через бордюр, повредила аккумуляторный блок о выступающий канализационный колодец и врезалась в дерево, после чего загорелась от повреждений аккумуляторов. Штатный накопитель, который содержал данные о перемещениях электромобиля и состоянии его систем, пострадал при пожаре, но следствие надеется восстановить данные из вспомогательного блока.