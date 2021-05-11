Отгрузки Resident Evil Village достигли 3 млн за четыре дня, а суммарный тираж игр серии превысил 100 млн

Японское издательство Capcom в новом пресс-релизе у себя на официальном сайте поделилось информацией о первых успехах шутера с хоррор-элементами Resident Evil Village после выпуска.

Как стало известно, за первые четыре дня с выхода Resident Evil Village успела разойтись по миру в количестве свыше 3 млн копий. Данный показатель включает как отгрузки в розничные магазины, так и продажи в цифровых сервисах.

Для сравнения: ремейк Resident Evil 2 достиг 3 млн копий за неделю с момента поступления в продажу, тогда как стартовые отгрузки Resident Evil 7 и обновлённой Resident Evil 3 составили 2,5 млн и 2 млн копий соответственно.

По мнению Capcom, Resident Evil Village привлекла игроков по всему миру «сногсшибательной графикой и ужасающим геймплеем». Сам запуск в издательстве посчитали «мощным».

Благодаря успеху Resident Evil Village суммарный тираж всех игр серии к настоящему моменту превысил 100 млн экземпляров. В апреле 2020 года данный показатель был на 5 млн копий скромнее.

Ранее сообщалось, что Resident Evil Village стартовала с первого места в еженедельном розничном британском чарте, но по объёму продаж на запуске уступила и Resident Evil 7, и ремейку Resident Evil 2.

Resident Evil Village дебютировала 7 мая текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Steam-версия привлекла на запуске более 100 тыс. игроков и превзошла рекорд серии.