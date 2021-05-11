Dell обновила тонкие ноутбуки XPS 15 и XPS 17 процессорами Tiger Lake-H и графикой GeForce RTX 3050 и RTX 3060

Ранее сегодня Intel представила новые мобильные процессоры Tiger Lake-H (11-е поколение), которые ориентированы на использование в игровых и производительных рабочих ноутбуках. Как и следовало ожидать, после это производители устройств начали анонсировать новинки, в число которых вошли портативные компьютеры Dell XPS 17 и XPS 15, которые появятся в продаже позднее в этом году.

Dell называет обновлённый XPS 15 «самым компактным 15,6-дюймовым ноутбуком в производительном сегменте». Ноутбук выполнен в тонком корпусе и обладает действительно компактными габаритами. В максимальной комплектации используется OLED-панель с поддержкой разрешения 3456 × 2160 пикселей и соотношением сторон 16:10, которая занимает 92,9 % фронтальной поверхности верхней крышки ноутбука.

Аппаратной основой новинки стали новые процессоры Intel Tiger Lake-H, вплоть до восьмиядерного Core i9-11900H. За обработку графики отвечает ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3050. Поддерживается установка до 64 Гбайт оперативной памяти формата DDR4 и твердотельного накопителя SSD ёмкостью до 4 Тбайт. Беспроводное подключение обеспечивают адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. В наличие пара разъёмов Thunderbolt 4, один USB Type-C, 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников и стандартный кардридер для SD-карт.

Старший XPS 17 оснащён 17-дюймовым дисплеем, который занимает 93,7 % передней поверхности верхней крышки ноутбука. В максимальной комплектации предполагается использование панели с разрешением 3840 × 2400 пикселей (соответствует формату 4K), которая поддерживает сенсорное управление.

Что касается аппаратной основы, то здесь также используются новейшие процессоры Tiger Lake-H, вплоть до флагманской модели Core i-11980HK с восемью ядрами и максимальной рабочей частотой до 5,0 ГГц. Он дополняется ускорителем графики GeForce RTX 3060. Поддерживается установка до 64 Гбайт ОЗУ формата DDR4 и SSD-накопителя до 4 Тбайт. В наличие четыре порта Thunderbolt 4 и стандартный разъём для подключения гарнитуры.

Обе новинки поступят в продажу летом этого года. Стоимость Dell XPS 15 будет начинаться от $1200, а XPS 17 — от $1500.