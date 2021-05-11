Опубликованы рендеры грядущего MacBook Air в разных цветах

Ранее мы сообщали, что, согласно утечкам, грядущие ноутбуки Apple получат свежий яркий дизайн в стиле недавно представленных iMac на базе ARM-процессора Apple M1. Теперь известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился, по его словам, максимально точными и достоверными рендерами, по которым можно судить о дизайне ожидаемых новинок.

По словам источника, опубликованные им рендеры демонстрируют грядущий MacBook Air. Он пришёл к такому выводу из-за очевидно малой толщины изображённых устройств и того факта, что их дизайн явно не соответствует тому, как изображён MacBook Pro на чертежах, ранее выложенных в Сеть хакерами.

Проссер отмечает, что толщина ноутбука теперь будет одинаковой по всей площади. Кроме того, это будет первая модель MacBook с 2010 года, которая получит клавиатуру белого цвета. Из-за увеличенного размера функциональных клавиш вся клавиатура немного сместится вниз, отобрав часть площади сенсорной панели.

С обеих сторон ноутбука будет расположено по одному порту USB-C. Источник сказал, что разъём MagSafe не был добавлен на рендеры, поскольку его не видно на просочившихся изображениях компьютера, на котором они основаны. Тем не менее, авторитетное издание Bloomberg ранее сообщало, что грядущие MacBooc Air и Pro будут оснащаться магнитным коннектором для подключения зарядного устройства.

Существенные изменения претерпит нижняя панель ноутбука. Вместо четырёх круглых ножек теперь будут использоваться две продолговатые, которые расположатся вдоль коротких частей корпуса.

Проссер заявляет, что изображённый на рендерах ноутбук будет представлен в конце текущего или начале следующего года. Предполагается, что грядущий MacBook Air будет основан на новом ARM-чипсете M2, который покажет заметный прирост производительности по сравнению с актуальным М1.