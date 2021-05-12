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Смартфоны OPPO Reno6 Pro и Reno6 Pro+ получат мощные процессоры, квадрокамеры и 6,55" экраны

В скором времени китайская компания OPPO анонсирует смартфоны серии Reno6, в которую войдут три модели — базовая версия, а также варианты Reno6 Pro и Reno6 Pro+. Подробная информация о двух последних аппаратах обнародована на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Обе новинки получат 6,55-дюймовый дисплей AMOLED формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная 32-мегапиксельная камера расположится в небольшом отверстии в верхнем левом углу экрана. Кроме того, в область дисплея будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.

В оснащение смартфона OPPO Reno6 Pro войдут восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1200 со встроенным модемом 5G и четверная камера в конфигурации 64 + 8 + 2 + 2 млн пикселей.

Версия OPPO Reno6 Pro+ будет наделена чипом Qualcomm Snapdragon 870 с восемью ядрами и модемом 5G, а также квадрокамерой, совмещающей датчики с 50, 16, 13 и 2 млн пикселей.

Оба аппарата выдут в конфигурациях с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью соответственно 128 и 256 Гбайт. Упомянуты адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5, контроллер NFC и порт USB Type-C. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с 65-ваттной быстрой подзарядкой. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, reno, смартфон
oppo, reno, смартфон
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