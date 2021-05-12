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Valve назвала даты проведения The International 10 — чемпионат мира по Dota 2 состоится в августе

Компания Valve объявила даты проведения The International 10 по Dota 2 — турнир с призовым фондом в $40 миллионов пройдёт с 5 по 15 августа. Местом проведения по-прежнему останется шведский город Стокгольм.

Valve

Valve

В студии отметили, что продолжают планировать чемпионат с учётом пандемии, поэтому главной целью стало безопасное проведение мероприятия. «Мы ждём дополнительную информацию о возможных вариантах посещаемости и, предположительно, сможем поделиться деталями в июне», — заявили представители Valve.

Студия также отметила, что планирует изменить метод выпуска внутриигровых событий — вместо одного крупного мероприятия будет два небольших. Первое станет доступно в июне, второе — после The International 10. Детали пока не раскрываются.

Также компания добавила новый способ поддержки любимых команд по Dota 2. Теперь игроки смогут купить специальные значки и сезонное снаряжение, уникальное для каждой киберспортивной организации. Половину потраченных средств получит непосредственно команда, а вторую половину — Valve. Такие товары будут доступны до начала The International и Major-турниров. Пока что доступны предметы с символикой всего 17 команд, но в будущем компания добавит новые организации.

Напомним, что The International 10 должен был пройти в августе 2020 года, но из-за вспышки COVID-19 его перенесли на неопределённый срок. Несмотря на отсрочку, компания выпустила боевой пропуск, благодаря которому призовой фонд чемпионата превысил $40 миллионов. 

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, ПК, Киберспорт,
Теги: dota 2, valve, the international 10, киберспорт
dota 2, valve, the international 10, киберспорт
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