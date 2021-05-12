Представлен доступный смартфон Vivo Y12s 2021 с чипом Snapdragon 439 и батареей на 5000 мА·ч

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y12s 2021: аппарат несёт на борту процессор Qualcomm, а в качестве операционной системы применяется Funtouch OS 11 на основе Android 11. Новинка доступна в голубом и чёрном вариантах цветового исполнения.

В смартфон установлен процессор Snapdragon 439. Он объединяет восемь ядер ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 505 и сотовый модем Snapdragon X6 LTE.

Аппарат получил 6,5-дюймовый дисплей IPS формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек и частотой обновления 60 Гц. В верхней части экрана находится каплевидный вырез под фронтальную 8-мегапиксельную камеру.

Основная двухкомпонентная камера содержит сенсоры с 13 и 2 млн пикселей. В боковой части находится сканер отпечатков пальцев. Предусмотрено стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

В арсенале аппарата — 3 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth v4.2. Размеры составляют 164,41 × 76,32 × 8,4 мм, вес — 191 г.

Смартфон получает питание от аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч с 10-ваттной подзарядкой. Ориентировочная цена — 140 долларов США.