3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Представлен доступный смартфон Vivo Y12s...
Новости Hardware

Представлен доступный смартфон Vivo Y12s 2021 с чипом Snapdragon 439 и батареей на 5000 мА·ч

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y12s 2021: аппарат несёт на борту процессор Qualcomm, а в качестве операционной системы применяется Funtouch OS 11 на основе Android 11. Новинка доступна в голубом и чёрном вариантах цветового исполнения.

В смартфон установлен процессор Snapdragon 439. Он объединяет восемь ядер ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 505 и сотовый модем Snapdragon X6 LTE.

Аппарат получил 6,5-дюймовый дисплей IPS формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек и частотой обновления 60 Гц. В верхней части экрана находится каплевидный вырез под фронтальную 8-мегапиксельную камеру.

Основная двухкомпонентная камера содержит сенсоры с 13 и 2 млн пикселей. В боковой части находится сканер отпечатков пальцев. Предусмотрено стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

В арсенале аппарата — 3 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth v4.2. Размеры составляют 164,41 × 76,32 × 8,4 мм, вес — 191 г.

Смартфон получает питание от аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч с 10-ваттной подзарядкой. Ориентировочная цена — 140 долларов США. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Vivo пообещала три года выпускать обновления для флагманских смартфонов
Vivo готовит два недорогих смартфона Y-серии: устройства прошли сертификацию
Новая версия смартфона Vivo Y52s получила процессор Snapdragon 480
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Во флагманские смартфоны ASUS Zenfone 8 вернётся стандартное аудиогнездо
Xiaomi представит Redmi Note 10S с большой батареей к середине мая
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон, snapdragon
vivo, смартфон, snapdragon
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 173
Компьютер месяца — май 2021 года 140
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 130
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Россия и США попытаются совместными усилиями обнаружить и устранить причины утечки воздуха на МКС
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Valve назвала даты проведения The International 10 — чемпионат мира по Dota 2 состоится в августе 5 мин.
Слухи: новая Call of Duty может выйти без собственного мультиплеера 10 мин.
Привет из прошлого: 16-битные аркады Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol от Lucasfilm Games получат переиздание 42 мин.
Новую Battlefield действительно анонсируют в июне — игра выйдет в том числе на PS4 и Xbox One 2 ч.
Facebook выпустила приложение для влюблённых пар 3 ч.
Утечка: эшеровская головоломка Manifold Garden выйдет на PS5 уже 20 мая 3 ч.
Пошаговая стратегия Pathway доберётся до Nintendo Switch к концу месяца 4 ч.
Гейб Ньюэлл намекнул на скорые новости об играх Valve на консолях 4 ч.
На следующей неделе разработчики Overwatch 2 проведут трансляцию с демонстрацией PvP-составляющей 4 ч.
EA Play Live в этом году пройдёт заметно позже обычного — в конце июля 4 ч.
Новый iPad Pro на процессоре Apple M1 оказался на 50 % быстрее предшественника в первых тестах 13 мин.
В России создадут робота для работы в открытом космосе 35 мин.
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик 40 мин.
Yeelight объявила о скидках на умный светодиодный потолочный светильник Xiaomi Yeelight Arwen 2021 45 мин.
Смарт-часы Mibro Color Smartwatch дебютировали на AliExpress 46 мин.
Представлен доступный смартфон Vivo Y12s 2021 с чипом Snapdragon 439 и батареей на 5000 мА·ч 49 мин.
Высокий спрос толкает вверх цены на материалы для производства LFP-батарей 2 ч.
Япония заявила, что создаст частично многоразовую ракету к 2030 году 2 ч.
МТС будет оборудовать новые дома Интернетом вещей — умными счётчиками и домофонами 2 ч.
ASUS представила видеокарту ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP с жидкостным охлаждением и заводским разгоном до 2525 МГц 2 ч.