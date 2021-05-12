3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимир роботехникиВ России создадут робота для работы в от...
Новости Hardware

В России создадут робота для работы в открытом космосе

Российские учёные планируют создать робота для проведения работ в открытом космосе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление НПО «Андроидная техника». Он будет использоваться для работы на поверхности космической станции, но функции устройства не уточняются.

Российская газета

Российская газета

Как уточнили в организации, проект получил название «Теледроид», а его разработкой займётся Ракетно-космическая корпорация «Энергия». В начале 2022 года создатели планируют выпустить опытный образец устройства, а полностью завершить — в 2025 году. 

Представители НПО отметили, что в будущем «Теледроид» может быть размещён не на МКС, а на будущей российской орбитальной станции. Кроме этого, им смогут управлять не только с космической станции, но и с Земли. 

Реклама
Прокрутите ниже, чтобы продолжить чтение

Исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров подчеркнул, что план проекта разрабатывался в течение восьми лет. По его словам робот «должен получиться очень интересным». При создании новинки учтут опыт работы FEDOR на МКС.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Loft Orbital создаст процессор для периферийных вычислений в космосе
NASA многократно повысило стоимость услуг космического туризма и запретило выход туристов в открытый космос
Blue Origin впервые запустит в космос людей на своей ракете 20 июля. Одно из мест будет продано на аукционе
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon
Телескопу «Хаббл» удалось увидеть формирование экзопланеты
Зонд Parker Solar Probe зафиксировал радиоизлучение в атмосфере Венеры
Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, космос,
Теги: космос, роботы, робототехника
космос, роботы, робототехника
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 173
Компьютер месяца — май 2021 года 140
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 130
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Россия и США попытаются совместными усилиями обнаружить и устранить причины утечки воздуха на МКС
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Привет из прошлого: 16-битные аркады Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol от Lucasfilm Games получат переиздание 30 мин.
Новую Battlefield действительно анонсируют в июне — игра выйдет в том числе на PS4 и Xbox One 2 ч.
Facebook выпустила приложение для влюблённых пар 2 ч.
Утечка: эшеровская головоломка Manifold Garden выйдет на PS5 уже 20 мая 3 ч.
Пошаговая стратегия Pathway доберётся до Nintendo Switch к концу месяца 3 ч.
Гейб Ньюэлл намекнул на скорые новости об играх Valve на консолях 3 ч.
На следующей неделе разработчики Overwatch 2 проведут трансляцию с демонстрацией PvP-составляющей 3 ч.
EA Play Live в этом году пройдёт заметно позже обычного — в конце июля 4 ч.
Microsoft прекратила поддержку Windows 10 (1909) и ещё двух более старых версий ОС 4 ч.
Apple отклонила 1 млн приложений для App Store в 2020 году и назвала основные причины отказов 12 ч.
В России создадут робота для работы в открытом космосе 23 мин.
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик 28 мин.
Yeelight объявила о скидках на умный светодиодный потолочный светильник Xiaomi Yeelight Arwen 2021 33 мин.
Смарт-часы Mibro Color Smartwatch дебютировали на AliExpress 34 мин.
Представлен доступный смартфон Vivo Y12s 2021 с чипом Snapdragon 439 и батареей на 5000 мА·ч 37 мин.
Высокий спрос толкает вверх цены на материалы для производства LFP-батарей 49 мин.
Япония заявила, что создаст частично многоразовую ракету к 2030 году 52 мин.
МТС будет оборудовать новые дома Интернетом вещей — умными счётчиками и домофонами 59 мин.
ASUS представила видеокарту ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP с жидкостным охлаждением и заводским разгоном до 2525 МГц 2 ч.
Выставка аудио и видеотехники Hi-Fi & High End Show 2021 пройдёт в Москве 21-23 мая — билеты уже доступны 2 ч.