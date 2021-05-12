В России создадут робота для работы в открытом космосе

Российские учёные планируют создать робота для проведения работ в открытом космосе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление НПО «Андроидная техника». Он будет использоваться для работы на поверхности космической станции, но функции устройства не уточняются.

Как уточнили в организации, проект получил название «Теледроид», а его разработкой займётся Ракетно-космическая корпорация «Энергия». В начале 2022 года создатели планируют выпустить опытный образец устройства, а полностью завершить — в 2025 году.

Представители НПО отметили, что в будущем «Теледроид» может быть размещён не на МКС, а на будущей российской орбитальной станции. Кроме этого, им смогут управлять не только с космической станции, но и с Земли.

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Исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров подчеркнул, что план проекта разрабатывался в течение восьми лет. По его словам робот «должен получиться очень интересным». При создании новинки учтут опыт работы FEDOR на МКС.