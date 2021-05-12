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Новые скриншоты Mass Effect Legendary Edition: подтянутые текстуры и изменившиеся лица

Компания Electronic Arts и студия BioWare опубликовали на Reddit свежие скриншоты Mass Effect Legendary Edition, на которых заметны улучшения графики. В основном это касается первой номерной части, которую подтянули сильнее всего.

Mass Effect Legendary Edition — это сборник из трёх научно-фантастических ролевых шутеров Mass Effect и всех (за исключением одного) дополнений к ним. На протяжении трёх игр рассказывается история капитана Шепарда и его команды, которые сталкиваются с угрозой галактического масштаба, способной стереть с лица галактики всю разумную жизнь.

Mass Effect Legendary Edition
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«Легендарное издание» включает в себя все вышедшие обновления и около сорока дополнений к Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, а также снаряжение (броню, оружие и наборы), которое выдавали за предварительные заказы оригинальных игр.

Лиара в оригинальной игре. Ниже — из переиздания

Лиара в оригинальной игре. Ниже — из переиздания

Лиара Т'Сони в Mass Effect Legendary Edition
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Студия BioWare проделала над сборником большую работу, чтобы привести каждую часть в современный вид и предложить несколько вариантов исполнения на мощных консолях. Кроме того, она подкорректировала баланс, устранила многочисленные баги, изменила управление вездеходом «Мако» и удалила многопользовательский аспект.

Mass Effect Legendary Edition выйдет 14 мая на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: mass effect legendary edition, electronic arts, bioware, ролевой шутер
mass effect legendary edition, electronic arts, bioware, ролевой шутер
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