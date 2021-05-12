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Ролевой экшен Scarlet Nexus скоро получит демоверсию — она станет временным эксклюзивом Xbox Series X и S

Японское издательство Bandai Namco Entertainment в микроблоге своего ролевого экшена Scarlet Nexus анонсировало возможность для простых пользователей опробовать игру до официального релиза.

Как стало известно, в обозримом будущем Scarlet Nexus получит демоверсию. Что именно будет включать пробное издание, на данном этапе не уточняется, но подробности наверняка не заставят себя ждать.

Что касается релизных деталей, то демоверсия Scarlet Nexus выйдет уже «скоро» на Xbox Series X и S, а через некоторое время — на оставшихся без раннего доступа целевых платформах.

События Scarlet Nexus разворачиваются в футуристическом городе Нью-Химука, который подвергся нападению мутантов. Противостоять угрозе могут лишь псионики, к которым относятся два главных героя — Юито Сумераги и Касанэ Рэндалл.

Scarlet Nexus выйдет 25 июня текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Для комфортной игры на ПК понадобится процессор уровня Intel Core i7-6600 и видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 970 на 4 Гбайт.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: scarlet nexus, bandai namco studios, bandai namco entertainment
scarlet nexus, bandai namco studios, bandai namco entertainment
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