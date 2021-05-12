Gigabyte потеряла $550 млн после своих заявлений о плохом качестве китайских товаров

Как пишет издание Bloomberg, акции тайваньской компании Gigabyte, оказавшейся в центре международного скандала, в среду рухнули на тайваньской фондовой бирже на 10 %. Рыночная стоимость производителя материнских плат, мониторов, видеокарт и других компьютерных компонентов обвалилась на $550 млн. Всему виной оказалось её опрометчивое высказывание в сторону китайских производителей.

Напомним, в понедельник тайваньская компания опубликовала у себя в блоге сообщение, в котором невысоко оценила уровень китайских товаров. Gigabyte отметила в своём заявлении, что сделанная на Тайване электроника (в том числе товары её собственные товары) обладает более высоким качеством. Своим высказыванием компания попыталась уколоть конкурентов, заказывающих продукцию у китайских OEM-производителей.

Реакция на подобную выходку оказалась незамедлительной. Публикация быстро распространилась в китайских социальных сетях, где пользователи стали призывать всех бойкотировать продукцию тайваньского бренда. Вскоре после этого к протесту присоединились китайские торговые онлайн-площадки JD.com and Suning.com. По состоянию на среду поиск товаров по ключевым словам «Gigabyte» и «Jijia» (китайское название бренда) на этих площадках не даёт никаких результатов.

Издание Bloomberg обратилось за комментариями в компанию JD.com, однако там на момент публикации ничего не ответили. Suning.com в свою очередь отказались от каких-либо комментариев.

Сама Gigabyte ещё во вторник удалила из своего блога исходное сообщение и опубликовала вместо него новое, с извинениями. В частности, в нём тайваньский производитель сообщил, что прежнее заявление «очень серьёзно противоречит фактам» и что компания гордится качеством товаров с маркировкой «Сделано в Китае».