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«Ростех» вскоре купит московского провайдера «Акадо» — это поможет в продвижении устройств умного города

Сделка по продаже контрольного пакета акций московского провайдера «Акадо» одной из структур государственной корпорации «Ростех» близится к завершению. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых источников.

Фотографии «Акадо»

Фотографии «Акадо»

Телекоммуникационная компания «Акадо» оказывает услуги интерактивного телевидения и высокоскоростного доступа в интернет абонентам — физическим лицам. Корпоративным клиентам предлагаются современные услуги связи на базе мультисервисной волоконно-оптической сети (передача информации, построение корпоративных сетей VPN, защита от DDoS-атак и др.) и облачных технологий собственного центра обработки данных.

Сообщается, что 51 % акций АО «Акадо холдинг» приобретёт Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в «Ростех». Провайдер оценён в 17 млрд рублей с учётом долга в размере 4 млрд рублей.

У «Акадо» имеются контракты с правительством Москвы, связанные с технологиями умного города. Именно они, по мнению участников рынка, заинтересовали «Ростех». Кроме того, «Акадо» владеет масштабной оптоволоконной инфраструктурой в Москве и Московской области.

«"Ростех" производит решения для умного города, госкорпорации нужны контракты "Акадо" на обеспечение видеонаблюдения, подключение интернета в школах и проекты умного дома, для которых госкорпорация хочет производить оборудование», — говорится в публикации. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: акадо, ростех, связь, сети и коммуникации, сделка
акадо, ростех, связь, сети и коммуникации, сделка
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