3DNewsНовости SoftwarePlayStationRatchet & Clank: Rift Apart отправил...
Новости Software

Ratchet & Clank: Rift Apart отправилась на золото почти за месяц до релиза

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment студия Insomniac Games у себя в микроблоге объявила о достижении своим приключенческим экшен-платформером Ratchet & Clank: Rift Apart заключительной вехи разработки.

Как стало известно, Ratchet & Clank: Rift Apart ушла на золото — для игры это означает готовность мастер-диска, содержащего финальную сборку проекта, к отправке в печать и загрузке в сервисы цифровой дистрибуции.

В честь столь важного для Ratchet & Clank: Rift Apart события разработчики подготовили стилизованный под получение трофея на PS5 ролик, в котором к Ривет прилетает золотой болт — традиционный для серии коллекционный предмет.

Напомним, события Ratchet & Clank: Rift Apart развернутся спустя несколько лет после финала Nexus, а основной особенностью игры станут параллельные измерения, между которыми можно будет перемещаться.

Ratchet & Clank: Rift Apart поступит в продажу 11 июня текущего года эксклюзивно для PS5. Вчера, 12 мая, журналисты из разных стран опубликовали предварительные обзоры игры, включающие, в том числе, геймплейные ролики.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Первая настоящая игра для PS5»: профильные СМИ остались под впечатлением от технической составляющей Ratchet & Clank: Rift Apart
Видео: 15 минут игрового процесса и новые подробности Ratchet & Clank: Rift Apart с презентации на State of Play
«Вот бы Cyberpunk 2077 так выглядела»: сотрудники Insomniac Games и игроки расхвалили графику Ratchet & Clank: Rift Apart
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Новые скриншоты Mass Effect Legendary Edition: подтянутые текстуры и изменившиеся лица
Разработчики признали выпуск дополнения Leviathan к Europa Universalis IV провальным и извинились за него
Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Платформер, Приключение, Анонс, PlayStation,
Теги: ratchet & clank: rift apart, insomniac games, sony interactive entertainment
ratchet & clank: rift apart, insomniac games, sony interactive entertainment
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 232
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 180
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 102
Демарш Илона Маска в отношении криптовалют обрушил курс биткоина 101

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Марсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссии
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло
Учёные придумали способ зарядки электромобилей прямо во время движения
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Как в первый раз: Mass Effect Legendary Edition начала получать оценки журналистов 21 мин.
Microsoft впервые за долгое время запустила мероприятие Bug Bash для инсайдеров 34 мин.
Приложение, портал и трансляции: организаторы E3 2021 рассказали, как пройдёт мероприятие в этом году 51 мин.
MSI предупредила о поддельном сайте приложения Afterburner 2 ч.
В Steam начался фестиваль Indie Celebration с демоверсиями отобранных инди-игр 2 ч.
Microsoft закроет облачный сервис Azure Blockchain 2 ч.
ПК-версию Days Gone протестировали на GeForce GT 1030 — играть можно, но с оговорками 3 ч.
В Сети опубликован рейтинг «конфиденциальности» популярных мессенджеров 3 ч.
Видео: The Farm 51 рассказала о воссоздании зоны отчуждения вокруг ЧАЭС в своём хорроре Chernobylite 3 ч.
В чат Xbox добавили транскрипцию разговоров и преобразование текста в голос 4 ч.
Американские учёные опубликовали поразительные снимки атмосферы Юпитера 6 мин.
«РСК Торнадо» на базе Intel Xeon Ice Lake-SP и Optane PMem 200 ускоряет расчёты в области физики 42 мин.
Ford начнёт в этом году массово выпускать OTA-обновления для своих автомобилей 2 ч.
NASA опубликовало 3D-видео третьего полёта марсианского вертолёта Ingenuity 2 ч.
Huawei зарегистрировала торговые марки NovaBook и NovaPad для ноутбуков и планшетов 2 ч.
Корпус AeroCool Mirage получил необычный дизайн Infinity Mirror и подсветку ARGB 2 ч.
SK hynix заявила о стремлении удвоить свои производственные мощности 2 ч.
Франкфурт задумался о регулировании локального рынка дата-центров 4 ч.
Xiaomi вскоре представит флагманский ноутбук Mi Notebook Pro X с ускорителем NVIDIA 4 ч.
Virgin Orbit выведет на орбиту два британских спутника связи с поддержкой квантового шифрования 4 ч.