Ratchet & Clank: Rift Apart отправилась на золото почти за месяц до релиза

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment студия Insomniac Games у себя в микроблоге объявила о достижении своим приключенческим экшен-платформером Ratchet & Clank: Rift Apart заключительной вехи разработки.

Как стало известно, Ratchet & Clank: Rift Apart ушла на золото — для игры это означает готовность мастер-диска, содержащего финальную сборку проекта, к отправке в печать и загрузке в сервисы цифровой дистрибуции.

В честь столь важного для Ratchet & Clank: Rift Apart события разработчики подготовили стилизованный под получение трофея на PS5 ролик, в котором к Ривет прилетает золотой болт — традиционный для серии коллекционный предмет.

Напомним, события Ratchet & Clank: Rift Apart развернутся спустя несколько лет после финала Nexus, а основной особенностью игры станут параллельные измерения, между которыми можно будет перемещаться.

Ratchet & Clank: Rift Apart поступит в продажу 11 июня текущего года эксклюзивно для PS5. Вчера, 12 мая, журналисты из разных стран опубликовали предварительные обзоры игры, включающие, в том числе, геймплейные ролики.