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Vivo V21 SE засветился в Geekbench с чипом Snapdragon 720G

Ожидается, что серия Vivo V21 будет состоять из трёх смартфонов — Vivo V21 SE, V21 и V21 Pro. Об устройствах известно, что все они получат тройную основную камеру с главным 64-Мп сенсором, а также будут очень похожи друг на друга внешне. Теперь Vivo V21 SE показался в Geekbench, благодаря чему стало известно, что в его основу ляжет чипсет Qualcomm Snapdragon 720G.

gizchina.com

gizchina.com

В одноядерном тестировании Geekbench новинка набрала 553 балла. Результат многоядерного теста составляет 1697 очков. Это вполне типичные показатели для смартфонов на базе Qualcomm Snapdragon 720G. Ещё в апреле Vivo V21 SE был замечен в консоли Google Play. Благодаря этому стало известно, что смартфон получит 8 Гбайт оперативной памяти. Предполагается, что он будет доступен и в версии с 6 Гбайт ОЗУ.

gizchina.com

gizchina.com

Известно, что Vivo V21 SE получит дисплей с разрешением Full HD+ и будет работать под управлением Android 11 с фирменной оболочкой FuntouchOS. К сожалению, больше информации об этом смартфоне пока нет, однако она, вероятно, появится в ближайшие недели.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разгон и замеры производительности системы, SoC и микросхемы-контроллеры, слухи,
Теги: смартфон, утечка, тестирование, vivo, qualcomm
смартфон, утечка, тестирование, vivo, qualcomm
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