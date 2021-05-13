Японский миллиардер, который через два года облетит Луну, в конце текущего года слетает на МКС

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa), основатель японской сети модной одежды Zozotown, заключивший контракт на полёт вокруг Луны на космическом корабле SpaceX в 2023 году, объявил, что в декабре этого года посетит Международную космическую станцию ​​в качестве частного астронавта.

Компания космического туризма Space Adventures сообщила, что её клиент Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии на Международную космическую станцию ​​(МКС) после успешного прохождения необходимых медицинских осмотров. Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано (Yozo Hirano) отправятся к МКС на российском космическом корабле Союз МС-20 с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года.

Продолжительность полёта составит 12 суток, командиром экипажа будет космонавт Александр Мисуркин. В июне Маэдзава и его партнёр начнут трёхмесячную подготовку к космическому полёту в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке.

«Мне очень интересно, на что похожа жизнь в космосе. Поэтому я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться со всем миром на своём YouTube-канале», — сообщил Маэдзава.

Space Adventures сотрудничает с «Роскосмосом» с момента первого в мире космического туристического полёта в 2001 году. Всего космическую станцию ​​посетило семь человек, оплативших полёт за счёт собственных средств. Юсаку Маэдзава планирует стать восьмым частным космическим туристом.

Помимо того, что это будет первый частный визит астронавта на МКС за более чем 10 лет, это также будет первый случай, когда два частных астронавта будут одновременно лететь на борту корабля «Союз». Маэдзава и Хирано также будут первыми гражданами Японии, которые совершат космическое путешествие в частном порядке.