В Китае создадут таможню для цифровых данных

Китайская провинция Гуандун заявила о намерениях создать общую платформу данных для района Большого залива, куда входят Гонконг и Макао. Также правительство хочет оснастить её таможенным узлом для анализа и контроля передаваемых за границу цифровых данных, пишет Reuters.

Какие именно сведения будут храниться на платформе, пока неясно. Власти утверждают, что заявленные проекты будут способствовать обмену информацией между Гуандуном, Гонконгом и Макао, а также развитию промышленности и социальных проектов. Кроме этого, вместе с ней будет построен рынок торговли данными, но перечень потенциальных продаваемых сведений также не указан. Подробностей о том, как именно будет организована таможня цифровых данных пока что нет.

Вероятно, что инициатива стала следствием нового плана Министерства промышленности и информационных технологий Китая по развитию индустрии кибербезопасности. Проект появился в связи со стремлением властей, направленных на выработку новых нормативных положений, направленных на защиту персональных данных и коммерческой информации.