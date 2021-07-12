Apple пригрозила уйти из Великобритании из-за патентного спора

Американский технологический гигант Apple пригрозил уходом с рынка Великобритании из-за судебного разбирательства на сумму в £5 млрд (около $7 млрд). Юристы Apple предупредили, что компания не исключает ухода с рынка этой страны, если суд назначит «коммерчески неприемлемую» плату в пользу британского патентообладателя Optis Cellular Technology по поводу технологий, используемых в iPhone.

Маловероятно, что Apple действительно намерена покинуть британский рынок. Если же это действительно случится, то американская компания не будет поставлять в Великобританию новые iPhone и другие устройства, а также усложнит процесс обновления программного обеспечения для существующих клиентов.

Согласно имеющимся данным, Optis подала в суд на Apple за нарушение патентных прав после того, как американская компания отказалась платить лицензионные сборы в размере $7 млрд за использование «стандартизированной» технологии смартфонов в своих продуктах. Стоит отметить, что в прошлом месяце аналогичное разбирательство закончилось в пользу британской компании. Суд постановил, что Apple нарушила два патента Optis, связанные с обеспечением подключения устройств к мобильным сетям 3G и 4G.

Теперь же Optis предъявила аналогичные претензии по поводу нескольких других патентов, которые, по мнению правообладателя, Apple использовала в своей продукции незаконно. Судебное разбирательство по данному вопросу пройдёт в 2022 году. По его итогам Apple может выплатить установленную судом сумму компенсации или же отказаться от этого, покинув британский рынок.

«Позиция Apple заключается в том, что у компании должна быть возможность обдумать предложенные условия и решить, правильно ли с коммерческой точки зрения принимать их или уйти с рынка Великобритании. Суд может установить условия, которые просто коммерчески неприемлемы», — считает юрист Apple Мари Деметриу (Marie Demetriou).