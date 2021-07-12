3DNewsНовости SoftwareПриключение«Ты смелее, когда не знаешь, что делаешь...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Ты смелее, когда не знаешь, что делаешь»: что случилось с City of Metronome — первой игрой авторов Little Nightmares

Задолго до начала сотрудничества с Sony и выхода Little Nightmares шведская студия Tarsier работала над мрачным приключением City of Metronome. Трейлер игры показали на выставке Е3 2005, но до релиза проект так и не добрался. О причинах неудачи разработчики рассказали в интервью Eurogamer.

Источник изображений: Eurogamer

Источник изображений: Eurogamer

В 2005 году на лос-анджелесской выставке показывали консоли следующего поколения — PlayStation 3, Xbox 360 и Wii. Несмотря на обилие крупных проектов, демоверсия City of Metronome от никому не известной команды из девяти шведских студентов смогла привлечь внимание публики (экранная запись доступна на YouTube). Приключение отличалось необычной атмосферой, напоминающей о фильмах «Тёмный город» (Dark City) и «Город потерянных детей» (The City of Lost Children), и новаторской механикой взаимодействия с окружением.

События City of Metronome происходили в мрачном городе, которым управляет злая Корпорация (Corporation), владеющая машиной для строительства мира. Для работы этого агрегата требовались души детей. Лишившиеся душ дети становились зомби, называемыми метрогномами (metrognomes) — их отправляли обратно в город для различных работ. Игрок выступал в роли юного помощника машиниста паровоза. Однажды в одном из поездов он встретил девочку, которая заставила его задуматься об окружающем мире. Вместе они решили выяснить правду о городе.

Геймплей был основан на звуке. С помощью рюкзака и трубы герой записывал звуки окружения и затем воспроизводил их. Такая механика использовалась для решения головоломок, отпугивания врагов, успокаивания детей, которые в благодарность могли сделать что-то для игрока, и других целей.

С помощью City of Metronome команда мечтала изменить индустрию. Но, как выяснилось, демо с набором амбициозных идей не так просто превратить в полноценную работающую игру. «Никто из нас толком не понимал, что из этого должно получиться в итоге, — сказал соучредитель Tarsier Бьорн Сурнессон (Björn Surnesson). — Мы были наивны и думали, что можем создать игру с самым крутым геймплеем, миром и сюжетом. При этом мы не имели понятия, как всё это сделать».

Несмотря на одобрение аудитории, после показа с разработчиками не связался ни один издатель. Лишь спустя пару месяцев, на Gamescom, к коллективу обратилась Sony, но в финансировании было отказано из-за неопытности команды и проблем с концепцией игры. Однако для шведов нашлась другая задача — Tarsier поручили портировать на PlayStation 3 раннюю игру Media Molecule — Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic. Сотрудничество продолжалось много лет: студия помогала в работе над серией LittleBigPlanet и приключением Tearaway Unfolded.

Позже разработчики создали вторую демоверсию City of Metronome, но её так и не показали за пределами студии. В 2008–2009 гг. авторы решили обсудить проблемы проекта, мешающие ему превратиться в законченную игру. Главная из них касалась механики записи звуков — её не удавалось сделать захватывающей.

«Идея состоит в том, что использование звука заменяет все прочие действия, и заниматься этим должно быть интереснее, чем всем остальным, — объяснил Сурнессон. — Если звук — это оружие, то, по сути, он работает как дробовик. Но в итоге получается, что это какая-то неправильная версия дробовика. Трудно обыграть эту идею по-настоящему интересно. Выходит, что это лишь уловка для маскировки обыкновенного нажатия кнопки».

Создатели считают, что довели бы дело до конца, если бы Sony надавила на них. Но даже в этом случае пришлось бы отказаться от основанного на звуке геймплея в пользу чего-то более традиционного. «В какой-то момент начинаешь соотносить вещи с реальностью и разочаровываться, — продолжил разработчик. — Ты немного смелее, когда не знаешь, что делаешь. Мне кажется, мы бы смогли закончить работу над игрой, но я не уверен, что это бы не повлияло на нас отрицательно в моральном плане».

Влияние City of Metronome прослеживается во всех играх Tarsier. Особенно много связывает её с дилогией Little Nightmares, общие продажи которой превысили 5 млн копий. Авторы больше не будут работать над этой успешной серией, но её может продолжить другая студия.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: мрачные локации и стремительная боевая система в новом трейлере чумного ролевого экшена Thymesia
Видео: мрачное приключение Somerville выйдет в 2022 году на ПК и консолях Xbox
Metroid Prime на современный лад: состоялся анонс мрачной фантастики Scars Above
Дизельпанковая метроидвания F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch получила точную дату релиза на PS4 и PS5
Видео: сверхъестественные способности, выслеживание цели и Джулианна в 9-минутной геймплейной демонстрации Deathloop
Новый контент, улучшения для PS5 и платный апгрейд: режиссёрская версия Death Stranding поступит в продажу 24 сентября
Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Пазл,
Теги: tarsier studios, приключение, экшен, головоломка
tarsier studios, приключение, экшен, головоломка
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 196
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 156
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 87

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Лазерный телевизор Hisense LASER TV 88L5VG вышел в России по цене 450 тыс. рублей
Китайский ровер проехал более 400 метров по поверхности Марса
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS
Европейские защитники прав потребителей обвинили WhatsApp в нарушении законов из-за новой политики конфиденциальности 8 ч.
Google прокачала игровые возможности Android 12 — API для борьбы с читами, запуск не полностью скачанных игр и не только 9 ч.
Студия-разработчик Company of Heroes запустила обратный отсчёт до завтрашнего анонса 10 ч.
Разработчик TikTok отложил выход на биржу после встречи с китайскими властями 10 ч.
Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза 11 ч.
Механики выживания, новая карта и древнее проклятие: для Fallout 4 вышла крупная модификация The Wilderness 11 ч.
Исчезающие после прочтения сообщения WhatsApp стали доступны на iOS 11 ч.
Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace 12 ч.
В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 % 12 ч.
В ремастере The Legend of Zelda: Skyward Sword появится возможность свободно вращать камеру вокруг Линка 13 ч.
Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство 14 мин.
Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки 5 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука GIGABYTE AERO 17 HDR XD: для работы и развлечений — и наоборот 7 ч.
AMD совместно с EuroCC поддержит развитие HPC в регионе EMEA 8 ч.
AutoX представила пятое поколение автопилота для роботакси — он в 15 раз мощнее автопилота Tesla 8 ч.
Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570 9 ч.
«Яндекс» начнёт платить СМИ за новости 9 ч.
Илон Маск заявил в суде, что не пытался нажиться на покупке SolarCity компанией Tesla 9 ч.
Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом 10 ч.
Graid представила RAID-ускоритель SupremeRAID SR-1000 для NVMe SSD и NVMe-oF 11 ч.