Консольное издание и четвёртый аддон тактической стратегии Phoenix Point выйдут 1 октября

Издательство Prime Matter и студия-разработчик Snapshot Games посредством портала IGN назвали дату выхода консольных версий своей тактической стратегии Phoenix Point и четвёртого дополнения к ней — Corrupted Horizons.

Напомним, релиз Corrupted Horizons до недавнего времени ожидался на протяжении лета текущего года, а премьера изданий для PS4 и Xbox One — в четвёртом квартале, то есть с октября по декабрь.

Как стало известно, Corrupted Horizons выйдет позже запланированного — 1 октября текущего года. В этот день расширение появится не только на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), но и на PS4 с Xbox One в составе Behemoth Edition.

Behemoth Edition — подзаголовок консольного издания Phoenix Point, которое поступит в продажу 1 октября текущего года для PS4 и Xbox One. Также обещан бесплатный апгрейд до версий для PS5, Xbox Series X и S, которые выйдут позже.

Помимо основной игры, в состав Phoenix Point: Behemoth Edition входят переработанная поддержка контроллера и четыре дополнения: Blood and Titanium, Legacy of the Ancients, Festering Skies и Corrupted Horizons.

Ранее сообщалось, что пятое дополнение к Phoenix Point — пока что без названия — планируется к выходу до конца текущего года. Аддон будет посвящён транспортным средствам.

Phoenix Point дебютировала в декабре 2019 года на PC (Epic Games Store, Microsoft Store). С выходом Year One Edition в декабре 2020-го игра появилась в Steam и GOG, а спустя ещё полтора месяца добралась до облачного сервиса Google Stadia.