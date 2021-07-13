Администрация Байдена попросила суды отклонить иски по TikTok

Стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) обратилась в два федеральных апелляционных суда с просьбой отклонить иски Министерства юстиции, которое оспаривает правомочность временной отмены запрета бывшего президента Дональда Трампа (Donald Trump) на скачивание приложения TikTok. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

В прошлом месяце Байден подписал исполнительный указ, отменяющий ограничения на работу социальной сети TikTok, мессенджера WeChat и некоторых других китайских сервисов, которые были введены в прошлом году администрацией Трампа. Ранее Министерство торговли официально отозвало утверждённые ранее запреты, направленные на ограничение транзакций в приложениях TikTok и WeChat, которые принадлежат китайским компаниям ByteDance и Tencent соответственно. Указ Байдена также отменил ещё ряд ограничений, которые были ранее введены Трампом против восьми китайских приложений, в том числе Alipay от Ant Group, QQ Wallet и WeChat Pay от Tencent.

Во время президентства Дональда Трампа Министерство торговли стремилось запретить проведение транзакций через WeChat, что фактически сделало бы невозможным использование приложения в США. Позднее ведомство намеревалось ввести аналогичные ограничения против соцсети TikTok. Одно из подписанных Байденом распоряжений предписывает Министерству торговли отслеживать деятельность популярных приложений вроде TikTok, которые могут угрожать национальной безопасности США и контролируются компаниями из других стран.