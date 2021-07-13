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WhatsApp упростит процедуру восстановления заблокированных аккаунтов

Хотя автоматизированные системы мессенджера WhatsApp активно отсеивают всевозможных спамеров, нередко под блокировку попадают и вполне добросовестные пользователи за «подозрительное» поведение. Если сейчас процесс апелляции требует значительных усилий, то в ближайшем будущем он станет намного проще.

androidpolice.com

androidpolice.com

По имеющимся данным, оспорить решение можно будет непосредственно из приложения мессенджера. В настоящий момент заблокированный пользователь не может видеть список чатов. Вместо этого появляется надпись о том, что ему больше не разрешается использовать WhatsApp. В новой версии приложения можно будет запросить пересмотр решения одним нажатием кнопки.

androidpolice.com

androidpolice.com

После нажатия на экран пользователь получит уведомление о том, что данные об аккаунте отправлены команде поддержки, которая проверит, были ли правила действительно нарушены. Опционально можно добавить дополнительную информацию об инциденте и попытаться объяснить ситуацию.

androidpolice.com

androidpolice.com

Хорошая новость: после восстановления аккаунта достаточно будет заново пройти верификацию. Плохая: если группа поддержки будет настаивать на блокировке, возможности дальнейших «поисков правды» не будет. Останется только зарегистрировать аккаунт на новый номер.

Пока доступны только скриншоты в среде iOS, но, вероятнее всего, версия для Android тоже уже на подходе. Поскольку функция не прошла даже стадию бета-тестирования, не исключено, что она вообще не появится в обозримом будущем.

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: whatsapp, мессенджеры, безопасность, спам
whatsapp, мессенджеры, безопасность, спам
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