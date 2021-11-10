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Разработчики Star Citizen откроют новый офис в Манчестере на 1000 человек уже в будущем году

Студия Cloud Imperium Games (CIG) планирует открыть в Манчестере большое подразделение на 1000 человек. Тем самым разработчик Star Citizen и Squadron 42 хочет сделать из своего будущего филиала крупнейшую игровую студию во всей Великобритании.

Источник изображений: RobertsSpaceIndustries.com

Источник изображений: RobertsSpaceIndustries.com

Новый офис должен открыться в мае 2022 года, туда переедет нынешний состав команды разработки (400 человек) из Уилмслоу, что в 17 километрах от Манчестера.

Согласно представленному пятилетнему плану развития, к 2023 году в новом структурном подразделении CIG должно быть создано 700 рабочих мест, а к 2026 году количество сотрудников увеличится до одной тысячи.

В настоящее время в CIG работает около 700 человек по всему миру: другие офисы компании находятся в Лос-Анджелесе и Остине (США), Франкфурте (Германия) и Монреале (Канада). Если принять во внимание новость об открытии филиала в Манчестере, то в течение следующих пяти лет штат компании должен увеличиться вдвое.

Основатель Cloud Imperium Games Крис Робертс (Chris Roberts) рассказал, что он начинал свою карьеру разработчика именно в Манчестере, и условия в городе хорошо подходят для содержания крупной игровой студии.

Мэр Манчестера Энди Бернхэм (Andy Burnham) заявил, что «с нетерпением» ждёт возможности поприветствовать приход Cloud Imperium Games в город в 2022 году. Появление крупной студии, обещающей создать 1000 рабочих мест в следующие пять лет, должно помочь региону «сыграть новую роль в будущем игровой индустрии».

На данный момент сборы на разработку Star Citizen превысили $396 млн. В общей сложности пожертвования через официальный сайт игры перевели свыше 3,3 млн пользователей.

Проект для ПК изначально был анонсирован 10 октября 2012 года, дата релиза его финальной версии (как и сюжетного ответвления Squadron 42) до сих пор не озвучена.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор,
Теги: star citizen, cloud imperium games
star citizen, cloud imperium games
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