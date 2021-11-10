Разработчики Star Citizen откроют новый офис в Манчестере на 1000 человек уже в будущем году

Студия Cloud Imperium Games (CIG) планирует открыть в Манчестере большое подразделение на 1000 человек. Тем самым разработчик Star Citizen и Squadron 42 хочет сделать из своего будущего филиала крупнейшую игровую студию во всей Великобритании.

Новый офис должен открыться в мае 2022 года, туда переедет нынешний состав команды разработки (400 человек) из Уилмслоу, что в 17 километрах от Манчестера.

Согласно представленному пятилетнему плану развития, к 2023 году в новом структурном подразделении CIG должно быть создано 700 рабочих мест, а к 2026 году количество сотрудников увеличится до одной тысячи.

В настоящее время в CIG работает около 700 человек по всему миру: другие офисы компании находятся в Лос-Анджелесе и Остине (США), Франкфурте (Германия) и Монреале (Канада). Если принять во внимание новость об открытии филиала в Манчестере, то в течение следующих пяти лет штат компании должен увеличиться вдвое.

Основатель Cloud Imperium Games Крис Робертс (Chris Roberts) рассказал, что он начинал свою карьеру разработчика именно в Манчестере, и условия в городе хорошо подходят для содержания крупной игровой студии.