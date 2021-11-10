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Выход портативной консоли Steam Deck отложили до февраля 2022 года — всё из-за дефицита компонентов

Компания Valve отложила старт продаж портативной игровой консоли Steam Deck на два месяца из-за дефицита поставок компонентов. Теперь первая партия гаджета должна быть поставлена на рынок не ранее февраля будущего года. Об этом Valve сообщила на сайте Steam.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

«Мы сожалеем, но выпуск Steam Deck отложен на два месяца. Несмотря на то что мы старались учесть глобальные проблемы с поставками, из-за дефицита материалов компоненты устройства не были доставлены на наши предприятия в срок, поэтому мы вынуждены отложить выпуск», — говориться в сообщении.

Компания также добавила, что порядок пользователей в очереди бронирования не изменится, но она будет сдвинута в соответствии с новыми сроками. Указанная для покупателей дата отправки будет вскоре изменена. Увидеть новые сроки отправки заказанной консоли, а также ознакомиться с ответами на частые вопросы о приставке можно на странице консоли

Компания Valve планирует провести 12 ноября виртуальную конференцию, на которой расскажет о консоли Steam Deck, а также о гибридном процессоре AMD Van Gogh, который лёг в её основу.

Напомним характеристики Steam Deck:

  • 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280 × 720 пикселей и частотой обновления 60 Гц;
  • гибридный процессор AMD на базе Zen 2 (4 ядра, 8 потоков, частота от 2,4 до 3,5 ГГц, TPD 4–15 Вт) с производительностью до 448 Гфлопс FP32;
  • встроенный GPU на архитектуре RDNA 2 с 512 потоковыми процессорами и частотой 1,0 ГГц–1,6 ГГц (до 1,6 Тфлопс FP32);
  • 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5 (5500 МТ/с, четыре 32-разрядных канала);
  • 64 Гбайт eMMC (PCIe 2.0 x1) / 256 Гбайт NVMe SSD (PCIe 3.0 x4) / 512 Гбайт NVMe SSD (PCIe 3.0 x4);
  • поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (2,4 и 5 ГГц, 2 x 2 MIMO); разъём для карт памяти SD, SDXC и SDHC; батарея 40 Вт·ч; разъём USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездо;

Базовую версию приставки с 64 Гбайт памяти eMMC производитель оценил в $399.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: steam deck, valve, портативная консоль, приставка
steam deck, valve, портативная консоль, приставка
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