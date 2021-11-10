Компания Valve отложила старт продаж портативной игровой консоли Steam Deck на два месяца из-за дефицита поставок компонентов. Теперь первая партия гаджета должна быть поставлена на рынок не ранее февраля будущего года. Об этом Valve сообщила на сайте Steam.

«Мы сожалеем, но выпуск Steam Deck отложен на два месяца. Несмотря на то что мы старались учесть глобальные проблемы с поставками, из-за дефицита материалов компоненты устройства не были доставлены на наши предприятия в срок, поэтому мы вынуждены отложить выпуск», — говориться в сообщении.

Компания также добавила, что порядок пользователей в очереди бронирования не изменится, но она будет сдвинута в соответствии с новыми сроками. Указанная для покупателей дата отправки будет вскоре изменена. Увидеть новые сроки отправки заказанной консоли, а также ознакомиться с ответами на частые вопросы о приставке можно на странице консоли.

Компания Valve планирует провести 12 ноября виртуальную конференцию, на которой расскажет о консоли Steam Deck, а также о гибридном процессоре AMD Van Gogh, который лёг в её основу.

Напомним характеристики Steam Deck:

7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280 × 720 пикселей и частотой обновления 60 Гц;

гибридный процессор AMD на базе Zen 2 (4 ядра, 8 потоков, частота от 2,4 до 3,5 ГГц, TPD 4–15 Вт) с производительностью до 448 Гфлопс FP32;

встроенный GPU на архитектуре RDNA 2 с 512 потоковыми процессорами и частотой 1,0 ГГц–1,6 ГГц (до 1,6 Тфлопс FP32);

частотой 1,0 ГГц–1,6 ГГц (до 1,6 Тфлопс FP32); 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5 (5500 МТ/с, четыре 32-разрядных канала);

64 Гбайт eMMC (PCIe 2.0 x1) / 256 Гбайт NVMe SSD (PCIe 3.0 x4) / 512 Гбайт NVMe SSD (PCIe 3.0 x4);

поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (2,4 и 5 ГГц, 2 x 2 MIMO); разъём для карт памяти SD, SDXC и SDHC; батарея 40 Вт·ч; разъём USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездо;

Базовую версию приставки с 64 Гбайт памяти eMMC производитель оценил в $399.