3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...Электрический кроссовер Subaru Solterra ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Электрический кроссовер Subaru Solterra представлен официально — продажи начнутся к середине 2022 года

Ещё в прошлом месяце Toyota Motor представила электрический кроссовер bZ4X, который будет предлагаться на глобальном рынке со следующего года. Поскольку он на протяжении нескольких лет разрабатывался совместно с Subaru, то и эта японская марка не стала тянуть с премьерой соплатформенного кроссовера Solterra, который от новинки Toyota отличается преимущественно нюансами.

Источник изображения: Subaru

Источник изображения: Subaru

Демонстрация Subaru Solterra запланирована на следующую неделю, электромобиль должен быть показан на площадке автосалона в Лос-Анджелесе, а пока японский производитель продемонстрировал внешность новинки и опубликовал технические характеристики. Они во многом повторяют параметры Toyota bZ4X, да и в целом электромобили различаются нюансами типа оформления фальшрадиаторной решётки или формы противотуманных фар.

Колёсная база 2850 мм при общей длине кузова 4690 мм позволяет сочетать умеренные свесы с большим простором для седоков, но размещение тяговой батареи под полом салона хоть и положительно сказалось на развесовке, но увеличило снаряжённую массу кроссовера до 2295 кг в полноприводном исполнении. Кстати, Subaru отдельно подчёркивает, что при тестировании пассивной безопасности особое внимание уделялось защите высоковольтного оборудования.

Источник изображения: Subaru

Источник изображения: Subaru

Кроссовер Subaru Solterra будет предлагаться как в переднеприводном варианте с одним электродвигателем мощностью 150 кВт, так и в полноприводном с двумя электродвигателями по 80 кВт на каждой из осей. Тяговый аккумулятор ёмкостью 71,4 кВт‧ч имеет рабочее напряжение 355 вольт, поддерживая зарядку от сети переменного тока при помощи устройства мощностью 6,6 кВт, либо от сети постоянного тока при помощи устройства мощностью 150 кВт. Естественно, что в альянсе с Toyota именно специалисты Subaru отвечали за настройку системы полного привода, поэтому Solterra обладает не менее развитыми возможностями в этой сфере, чем близнец с логотипом Toyota.

Источник изображения: Subaru

Источник изображения: Subaru

В зависимости от типа привода, запас хода кроссовера может достигать 460 км по циклу WLTC для полноприводной версии, либо 530 км для переднеприводной. Панорамная стеклянная крыша может быть заменена солнечной панелью, помогающей подпитывать бортовое оборудование во время стоянки и немного заряжать тяговую батарею. В продажу новинка Subaru поступит в Японии, США, Канаде, Европе и Китае к середине следующего года. Цены и комплектации будут объявлены позднее.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Toyota раскрыла характеристики своего первого электромобиля bZ4X — мощность до 214,5 л. с. и около 450 км хода
Электрический кроссовер Subaru Solterra показался на видео
Subaru анонсировала свой первый электромобиль Solterra. Он поступит в продажу в 2022 году
Глава Volkswagen назвал показатели Tesla ориентиром в сфере производительности
Популярные модели BMW остались без сенсорного экрана из-за дефицита компонентов
Производитель электрических пикапов Rivian привлечёт больше средств, чем ожидалось
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: subaru, toyota, электромобиль
subaru, toyota, электромобиль
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 183
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 172
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 167
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 142

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
В России ожидается существенный рост цен на интернет и телевидение
Seagate показала первый в мире жёсткий диск с интерфейсом PCIe NVMe
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
Представлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam Deck
Microsoft разрешит устанавливать игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass для ПК в любую папку 17 мин.
Облачная ИИ-платформа SberCloud ML Space получит новый сервис конфиденциальных вычислений на базе Intel SGX 34 мин.
Видео: почти час геймплея GTA: The Trilogy — The Definitive Edition со вступительными миссиями из каждой игры сборника 2 ч.
Стабилизация после начала пандемии: в 2021 году рост российского рынка видеоигр резко замедлился 2 ч.
Портал госуслуг подвергся рекордной по мощности атаке 3 ч.
Видео: ремастер Grand Theft Auto III для PS5 не может выдать стабильные 60 кадров/с в режиме производительности 3 ч.
«Яндекс.Карты» научились показывать пешеходные маршруты прямо на панорамах 5 ч.
Tencent заявила, что Пекин поддержит метавселенную, если она будет соответствовать китайским законам 5 ч.
Чёрно-белый платформер White Shadows предложит бросить вызов антиутопии с 7 декабря 6 ч.
Детали Starfield, успехи Fallout 76 и ожидание The Elder Scrolls VI: Тодд Говард ответил на вопросы игроков 6 ч.
Норвежская НКО Sigma2 построит суперкомпьютеры и облачные хранилища в подземном дата-центре Lefdal Mine 5 мин.
Представлен корпус-башня Kolink Rocket Complex для плат Mini-ITX 36 мин.
Глава NVIDIA: у нас нет волшебных средств от дефицита чипов 37 мин.
NVIDIA представила конвергентные ускорители A30X и A100X: GPU + DPU + PCIe-свитч 50 мин.
Обнаружена молодая чёрная дыра за пределами Млечного пути 58 мин.
Шведские биологи превратили корни живых растений в аккумуляторы 2 ч.
Samsung придумала, как снизить цену многочиповых сборок с подложкой-интерпозером 3 ч.
Вышел 34-дюймовый игровой монитор Gigabyte G34WQC A с разрешением WQHD и частотой 144 Гц 3 ч.
США обяжут автопроизводителей использовать технологию отслеживания нетрезвых водителей с 2026 года 3 ч.
Итоги конкурса — узнай кто выиграл маршрутизатор Tenda! 3 ч.