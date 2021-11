Стали известны сроки выпуска и состав второго пострелизного патча для экшена по мотивам «Истребителя демонов»

Портал Gematsu со ссылкой на японский журнал Weekly Shonen Jump раскрыл состав и сроки выпуска второго пострелизного обновления экшена Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles.

Напомним, после премьеры в проект пообещали добавить шесть играбельных демонов — по две штуки за патч. Первая заплатка вышла 4 ноября и принесла с собой Руи из эпизода «Гора Натагумо» и Аказу из фильма «Поезд "Бесконечный"».

Как стало известно, второе бесплатное обновление выйдет в конце ноября или начале декабря и введёт в игру демонов Сусамару и Яхабу. Оба монстра появлялись в эпизоде «Асакуса».

История экшена основывается на первом сезоне аниме «Истребитель демонов» и фильме «Поезд "Бесконечный"». Оригинальная манга и её адаптации рассказывают о начинающем охотнике на демонов Тандзиро Камадо.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles вышла 15 октября на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. На Metacritic проект удостоился от 71 до 82 из 100 % в зависимости от целевой платформы.