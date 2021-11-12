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Илон Маск заявил, что выход на безубыточность и наращивание объёмов производства станут для Rivian реальным испытанием

Стремительный взлёт капитализации Rivian, которая уже превысила $105 млрд, многие сейчас сравнивают с динамикой курса акций Tesla, поэтому и глава последней неизбежно проводит подобные аналогии. Ещё до публичного размещения акций Rivian он иронизировал по поводу единичных поставок электромобилей этой марки, а теперь заявил, что выход на безубыточность станет для молодого конкурента реальным испытанием.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

Строго говоря, компания Rivian была основана в 2009 году, ещё до того, как сама Tesla вышла на биржу. Первое время Rivian концентрировалась на идее создания спортивного электромобиля, как и Tesla в те годы, но в 2012 году был взят курс на создание электрических пикапов и внедорожников, во многом это изменение было инициировано одним из ранних инвесторов в капитал Rivian. Сейчас компания располагает заказами на 55 400 электромобилей, при нынешних темпах производства на их удовлетворение потребуется не менее двух лет, но к концу десятилетия Rivian рассчитывает выпускать по миллиону машин в год.

Как поясняет CNBC, в руках 38-летнего основателя Rivian Ар-Джей Скаринджа (R.J. Scaringe) сейчас сосредоточено 17,6 млн акций, чья рыночная стоимость на данный момент достигает $2,2 млрд. С точки зрения структуры капитала влияние главы Rivian на принятие решений выше, чем у того же Илона Маска (Elon Musk) внутри Tesla, поскольку предполагаемым оппонентам основателя Rivian пришлось бы протолкнуть своё решение голосами примерно 80 % держателей акций класса B, чтобы одержать верх.

Илон Маск, как отмечает Reuters, не удержался от новых комментариев в адрес компании Rivian. По его словам, на рынке существовали сотни молодых компаний автомобильного сектора, но лишь Tesla стала американским автопроизводителем, которому удалось за последние сто лет добиться массового выпуска машин и выйти на безубыточность. Последнее событие, кстати, состоялось не так давно, а основную часть периода активной деятельности Tesla оставалась убыточной. Возможно, такой пример вдохновляет и инвесторов Rivian, ведь пока компания приносит только убытки, даже получив первую выручку в размере $1 млн за предыдущий квартал.

«Я надеюсь, что они смогут выйти на массовое производство и безубыточность, это будет настоящим испытанием», — доброжелательно заявил Илон Маск со страниц Twitter. По итогам второго дня торгов акциями Rivian компании удалось стать вторым по величине капитализации автопроизводителем в США, затмив корпорации с более чем вековой историей.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: rivian
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