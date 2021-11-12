Фото дня: бушующий мир Юпитера в объективе станции «Юнона»

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило новый снимок неспокойной атмосферы Юпитера: на фотографии можно видеть сразу несколько штормов, а также многочисленные образования причудливой формы.

Снимок передан на Землю с борта станции «Юнона» (Juno), которая предназначена для изучения магнитного поля и исследования атмосферы крупнейшей планеты Солнечной системы. Запуск аппарата был осуществлён в августе 2011 года, а до газового гиганта он добрался в июле 2016-го.

Обнародованная фотография получена во время 36-го сближения «Юноны» с Юпитером. Снимок сделан с высоты приблизительно 27 тыс. км от верхней границы атмосферы планеты.

Одним из наиболее заметных образований, попавших в объектив камеры, является коричневое пятно в центре кадра: это вихрь, имеющий в поперечнике приблизительно 400 км. Рядом с ним можно видеть ещё несколько менее сильных штормов.

Стоит добавить, что наблюдение выполнено при помощи камеры-телескопа JunoCam. Этот прибор предназначен для съёмки в высоком разрешении исключительно полярной области и атмосферы Юпитера.